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Сайт DXOMark опубликовал свой полный обзор фронтальной камеры iPhone 11. В нём говорится, что 12-мегапиксельная селфи-камера обеспечивает «достойную производительность», но она не дотягивает до уровня устройств из топ-10.

В смартфонах iPhone 11 и 11 Pro используется одинаковая технология фронтальной камеры и, в целом, результаты этих устройств схожи, но с некоторыми ключевыми отличиями. Селфи-камера iPhone 11 получила 91 балл в тестировании DXOMark, что на один пункт ниже, чем у iPhone 11 Pro Max. Интересно, что наибольшее различие между iPhone 11 и 11 Pro было обнаружено в системе фокусировки.

По словам DXOMark, система фокуса — слабое место iPhone 11, в этой категории он проявляет себя хуже, чем 11 Pro Max. Это незаметно при съёмке на близких расстояниях, но на больших, например, при съемке на длинную селфи-палку начинаются проблемы.

Помимо этого, тестирование продемонстрировало, что на изображениях с фронтальной камеры iPhone 11 Pro Max объекты более резкие, чем на снимках, которые были сделаны с помощью камеры iPhone 11.

В остальных параметрах производительность селфи-камер iPhone 11 и 11 Pro схожи. По словам DXOMark, есть некоторые проблемы с шумом, особенно в условиях с плохим освещением. Что касается видео, в обзоре говорится, что iPhone 11 является «хорошим вариантом, но не одним из лучших».

Судя по всему, iPhone 11 также «немного лучше» по цвету и шуму, чем iPhone 11 Pro во время съёмки видеороликов. Сайт DXOMark отмечает, что экспозиция точна при ярком освещении и в типичных условиях, но она снижается при слабом освещении. Видеозапись может похвастаться приятным цветом с хорошим балансом белого и плавными переходами в изменяющихся условиях освещения.

Топ смартфонов по версии DXOMark
  1. Huawei P40 Pro - 103
  2. Huawei nova 6 5G - 100
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra - 100
  4. Samsung Galaxy Note 10+ 5G - 99
  5. ASUS ZenFone 6 - 98
  6. Samsung Galaxy S10 5G - 97
  7. Samsung Galaxy S10 + - 96
  8. Huawei Mate 30 Pro - 93
  9. iPhone 11 Pro Max - 92
  10. Google Pixel 3 - 92
  11. Google Pixel 4 - 92
  12. Samsung Galaxy Note 9 - 92
  13. iPhone 11 - 91


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Источник:

DXOMark DXOMark

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