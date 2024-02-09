Dyson наконец-то выпустил новый фен Supersonic r. Угадайте, на что он похож?

Фархад
Dyson

В преддверии скорых праздников британский бренд Dyson решил представить новый чудо-фен с необычным названием и не менее уникальной формой. Встречайте: Dyson Supersonic r — мечта профессиональных стилистов и сотен миллионов женщин по всему свету.

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Своё название с индексом «r» новый Supersonic получил благодаря необычной г-образной форме. Создатели заверяют, что такая эргономичная ручка снижает риск туннельного синдрома запястья и других травм во время сушки. Весит аппарат всего 325 г, поэтому рука уставать даже при долгой укладке не будет.

Dyson

Новинка получила уникальную оптимизированную технологию нагрева для равномерного распределения горячего воздуха, четыре режима температуры и три скорости. Также внутрь встроены RFID-метки, которые контролируют процесс автоматически. В комплекте идут несколько насадок, а все остальные аксессуары можно будет докупить в магазинах Dyson.

Dyson

Увы, к 14 февраля купить такую штуку не получится. В продажу новый фен Dyson Supersonic r поступит только в марте по цене в $570.
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Источник:
Dyson
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Комментарии

Esthet
+1826
Esthet
Пуш когда прилетел я думал что увижу дилду)
53 минуты назад
#
kardigan
+3504
kardigan
И стоит то копейки!
14 минут назад
#
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