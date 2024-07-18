Dyson выпустил новые полноразмерные наушники OnTrac для конкуренции с AirPods Max. В них можно поменять почти всё

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Британский производитель пылесосов и фенов Dyson выпустил вторые беспроводные полноразмерные наушники под названием OnTrac, которые предлагают 2000 различных комбинаций дизайна.В отличие от первых наушников Zone, вышедших в 2022 году, в новинке нет встроенной маски с фильтром воздуха. Зато стоят OnTrac почти вдвое дешевле — всего $500 вместо $949.Dyson OnTrac предлагают премиальные материалы, активное шумоподавление (ANC), высокое качество звука, сменные внешние панели и амбушюры, а также до 55 часов работы без подзарядки.Внутри OnTrac установлены 40-мм неодимовые динамики с сопротивлением 16 Ом, которые, по словам производителя, способны воспроизводить звуки в частотном диапазоне от 6 Гц до 21 кГц. Это намного больше, чем стандартный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, который предлагает большинство наушников. Компания также повернула динамики под углом 13 градусов к ушам для улучшения акустических свойств.Управлять воспроизведением и громкостью можно с помощью джойстика на задней стороне правой чашки уха.Купить новые наушники можно в фирменных магазинах Dyson. Аксессуары будут продаваться по $50.