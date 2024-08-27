Dyson выпустил умную плойку для волос Airwrap i.d. Идеальный подарок жене на Новый год

Фархад
AirWrapid

Британский производитель техники Dyson внезапно обновил популярную плойку для волос Airwrap. Теперь девайс подключается к смартфону по Bluetooth и управляется через приложение.

Новая версия получила название Dyson Airwrap i.d., новую упаковку и три дополнительные насадки. Девайс будет доступен в двух версиях: для прямых и волнистых волос, а также для вьющихся и кудрявых волос.

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Перед началом использования плойку нужно подключить к смартфону и создать профиль своих волос в приложении MyDyson. Утилита разработает индивидуальную последовательность завивки для нагрева и сушки. Вы также сможете проверить состояние фильтра и получить инструкции по его очистке в приложении.

Dyson Airwrap i.d. поступит в продажу в ближайшее время по цене $600.
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Источник:
The Verge
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