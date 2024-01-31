Джони Айв хотел отменить самый популярный ноутбук Apple

Фархад
Cook Ive

Журналист The Wall Street Journal Уолт Моссберг рассказал в подкасте The Vergecast, что бывший главный дизайнер Apple Джони Айв пытался убедить руководство прекратить производство MacBook Air.

По словам Моссберга, после прихода Кука на должность генерального директора Apple Айв хотел сократить линейку ноутбуков до одной модели — MacBook Pro. Причём дизайнер был полон решимости сделать «Прошку» такой же легкой и тонкой, как «Эйр». Такой ноутбук мог стоить дороже и приносить компании больше прибыли, но это привело к внутреннему конфликту отдела дизайна с менеджерами по продуктам.

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Спор удалось разрешить только в 2018 году, когда Apple выпустила обновлённый MacBook Air. Ну а год спустя Джони Айв покинул компанию.
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Источник:
9to5Mac
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