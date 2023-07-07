Джони Айв разработал дизайн юбилейного винилового проигрывателя LINN Sondek LP12. Выглядит как очередной гаджет Apple

Фархад
LINN

Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв совместно с шотландским производителем музыкального оборудования класса High-End под названием Linn выпустили виниловый проигрыватель Sondek LP12 за $63 000.

Стоит отметить, что сам Джони не брал в руки дизайнерский карандаш с тех пор, как покинул Apple в 2019 году. Однако в этом году он со своим стартапом LoveFrom помог Linn разработать дизайн проигрывателя в честь 50-летия компании.

LINN

Глава Linn Гилад Тифенбрун рассказал, что Айв связался с ним, чтобы выразить благодарность за высококачественные продукты, а в результате беседы они договорились о сотрудничестве.

Лимитированную версию винилового проигрывателя Linn Sondek LP12 50 можно зарезервировать на сайте производителя. Всего будет выпущено 250 экземпляров таких устройств, а первые покупатели начнут получать свои заказы уже в августе.
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Источник:
Apple Insider
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