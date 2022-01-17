В модельном ряде iPhone 14 только смартфоны Pro и Pro Max получат LTPO-экран со 120 Гц. Об этом сообщил аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг. 

По его информации, у поставщиков этих дисплеев нет достаточных производственных мощностей, чтобы оснастить ими сразу четыре модели смартфонов Apple. Таким образом, экраны распределят также, как и в актуальном поколении — более доступные модели получат стандартные 60 Гц. 

Напомним, поставщиком OLED-экранов LTPO с автоматическим изменением частоты обновления является Samsung, со статичными 60 Гц тоже. У iPhone 14 вторым поставщиком также будет LG Display.

Возможно, у всех четырех моделей экран со 120 Гц будет только в серии iPhone 15, которую выпустят в 2023 году. Таким образом, технология распространится от pro-шек к более доступным моделям. Также было с оптической стабилизацией со сдвигом матрицы — впервые она появилась в 12 Pro Max, теперь же ей оснащен весь модельный ряд iPhone 13. 


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