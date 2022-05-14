Экраны мониторов и ноутбуков вышли на новый уровень. Представлены дисплеи с рекордными характеристиками
Денис Марков —
Производитель дисплеев AUO представил две панели с рекордной частотой обновления 480 Гц. Ими будут оснащены ноутбуки и мониторы для ПК. Об этом сообщает XDA Developers.
Комплектующие представлены в двух размерах — модель для настольных мониторов получила диагональ 24 дюйма, для ноутбуков — 16 дюймов. У обеих разрешение Full HD.
Есть отличие в отклике. Настольный экран оснащен панелью TN, у нее это значение более низкое — менее 1 мс. У экрана для ноутбука время отклика составляет 1-2 мс.
Частота обновления влияет на плавность картинки. Чем выше значение, тем эффектнее изображение. Этот параметр особенно ценится у геймеров, поэтому вероятнее всего мы увидим эти экраны в игровых мониторах и ноутбуках. Цена комплектующих неизвестна, какие модели устройств выйдут с ними, тоже.
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