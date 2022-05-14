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Экраны мониторов и ноутбуков вышли на новый уровень. Представлены дисплеи с рекордными характеристиками

Денис
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Производитель дисплеев AUO представил две панели с рекордной частотой обновления 480 Гц. Ими будут оснащены ноутбуки и мониторы для ПК. Об этом сообщает XDA Developers. 


Комплектующие представлены в двух размерах — модель для настольных мониторов получила диагональ 24 дюйма, для ноутбуков — 16 дюймов. У обеих разрешение Full HD.  

Есть отличие в отклике. Настольный экран оснащен панелью TN, у нее это значение более низкое — менее 1 мс. У экрана для ноутбука время отклика составляет 1-2 мс. 

Частота обновления влияет на плавность картинки. Чем выше значение, тем эффектнее изображение. Этот параметр особенно ценится у геймеров, поэтому вероятнее всего мы увидим эти экраны в игровых мониторах и ноутбуках. Цена комплектующих неизвестна, какие модели устройств выйдут с ними, тоже. 
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Комментарии

John Doe
+565
John Doe
Матрицы TN это совсем грустно, какая бы частота обновления ни была.
14 мая 2022 в 20:38
#
–3
Андрей John Doe
да уж — они уже совершеннолетние по человеческим меркам, что для техники уже пенсия
14 мая 2022 в 21:23
#
SithV
+1533
SithV John Doe
ну почему... для геймеров может быть и нормально
не всем же надо Р3 цветовое пространство и углы обзора.. для таких вообще ОЛЕД придумали))
14 мая 2022 в 21:38
#
+144
den3221 SithV
Тут даже дело не в цветовом охвате! Контрастность, угол обзора у tn матрицы ужасный, баланс белого тоже хромает, а когда все желтит или в розово синие тона цвета уходят, это и тем кому p3 не нужен не понравится.
15 мая 2022 в 14:11
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+311
iGra
TN в 2022 году? Ну не знаю... Стоило ли городить 480 Гц...
16 мая 2022 в 09:05
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