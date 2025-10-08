Эксперт назвал 10 причин, почему не стоит думать о покупке iPhone Air

iPhone Air — красивое и эстетичное устройств, за которое так и хочется отдать свои кровно нажитые. Плавные грани, нетривиальный блок камеры, а какой он тоненький! Однако главред портала Mobile Review Эльдар Муртазин смотрит на новое творение Apple под другим, более практичным, углом. По его мнению, не стоит поддаваться на уловки купертиновцев и причин для этого немало.
Время работыПока владельцы Android-смартфонов козыряют высокими цифрами емкости аккумулятора, Apple пошла своим путем — путем оптимизации железа и софта. Это позволило достичь весьма достойных результатов автономности и «айфоны» перестали ругать за низкую автономность. Но iPhone Air будто сделал шаг назад. Да, теперь он тонкий и красивый, но батарея на 3149 мА·ч дает о себе знать. Смартфона придется заряжать ежедневно, а в случае игр или тяжеловесного софта и того чаще.
КамераЕще одна гордость iPhone — фото и видео. Ультратонкий корпус (5,6 мм) не мог не повлиять на начинку iPhone Air. «Ширик», зум, дополнительные модули остались в стороне, автофокус посредственный. Apple хвалится, что основной сенсор тот же, что в старших, но этого определенно мало для качественного фото. Итог: iPhone Air — не лучший аппарат для съемки.
ЦенаОфициальные ретейлеры задирают ценник на iPhone Air до 130 тыс руб. Что мягко говоря не соответствует его начинке и возможностям. У серовозов ценник демократичнее — около 80 тыс руб. Но даже эта стоимость завышена, если понимать, что главное изменение — тонкий дизайн.
ПрочностьКак показали краш-тесты, iPhone Air действительно прочный смартфон, если говорить в целом. Для этого смартфон заключили в титановую рамку — у всех остальных представителей серии она алюминиевая. Но сколь утойчив смартфон к изгибам, столь уязвим к падениям. Не удержали? С большой вероятностью дальше придется любоваться «паутинкой» трещин на задней крышке.
СвязьЭкономия внутреннего пространства также сказалась и на удобстве связи — физическую «симку» в iPhone Air не вставить. В России eSIM хоть и набрала обороты, но еще отстает от привычных карточек.
ЗвукПод нож пустили и второй динамик, а тот что остался стал на порядок тише. При таком раскладе ни о каком кайфе от объемного звучания и речи быть не может. Более того, экономия сказалась и на практичности — звук стал тише и вхотящий звонок легко пропустить даже при максимально вывернутом ползунке громкости.
Время зарядаЧастенько производители компенсируют небольшой аккумулятор быстрой зарядкой. У iPhone Air ни того, ни другого. Автономности при хорошем раскладе хватает до вечера, а зарядка до 100% длится свыше 1,5 часов. По нинешним меркам, это очень долго.
КомплектацияВ коробке с iPhone Air — только зарядный кабель. Не самая лучшая комплектация для премиального устройства за 130 тыс руб.
КорпусТитановая рамка хоть и прочна, но следы жирных пальцев и царапины собирает только в путь. Эстеты могут прикрыть все защитным чехлом, но в таком случае для кого старались (но это неточно) дизайнеры Apple?
ПроцессорПолноценный чип Apple A19 Pro — это круто. Отсутствие адекватной системы охлаждения под него — нет. При нагрузках iPhone Air нагревается свыше 40 градусов. За перегревом следует сброс производительности. Получается, что в руках у нас мощное устройство с потенциалом которого не достичь. А если попытаться, то раскаленное стекло задней крышки быстро напомнят о себе.
