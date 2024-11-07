Эксперт сравнил китайские фотофлагманы Oppo Find X8 Pro и Vivo X200 Pro







Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил Беликов решил провести сравнение двух свежих китайских флагманов — Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro, чтобы выяснить, какой из них лучше. Результат он продемонстрировал в новом ролике. Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил Беликов решил провести сравнение двух свежих китайских флагманов — Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro, чтобы выяснить, какой из них лучше. Результат он продемонстрировал в новом ролике. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Фил подробно разобрал работу камер в разных условиях: дневной и ночной съёмке, а также при использовании телеобъектива и ультраширокой камеры.В битве фотофлагманов Vivo X200 Pro и Oppo Find X8 Pro внимание эксперта привлекли их способности обыгрывать различные условия освещения. Вначале Vivo впечатлил динамическим диапазоном и плавным размытием фона, особенно заметным на фотографиях с фронтальной камеры и при ночной съёмке. Его фотографии получаются светлее и детализированнее в тёмных условиях, где девайс Oppo иногда пересвечивал светлые объекты.При сравнении основной камеры Vivo X200 Pro продемонстрировал более точную цветопередачу и естественные оттенки, хотя при дневной съёмке Oppo тоже показывает себя достойно, улучшая контраст и чёткость. В тесте зума на телевике Vivo снова оказался лидером — ему удалось сохранить текстуры и детали даже в сложных ландшафтных и архитектурных кадрах.Несмотря на общую детализированность обеих моделей, Oppo Find X8 Pro показал более выраженные контуры и лучше справился с насыщенными цветами в условиях искусственного освещения. Однако Vivo выиграл за счёт стабильного качества съёмки при слабом свете и лучшей цветопередачи на ультрашироких кадрах.Также Фил выделил основные минусы этих устройств — в обоих флагманах иногда наблюдаются проблемы с динамическим диапазоном, серыми оттенками и неправильными цветами неба.Тем не менее победителем такого сравнения стал флагман Vivo X200 Pro, но эксперт добавил, что будущие обновления ПО могут кардинально изменить ситуацию.