Эксперт выбрал лучший смартфон с огромной батареей до 20 тысяч рублей

Фархад



Главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов решил выяснить, какой смартфон в бюджете до 20 тысяч рублей можно лучше всего рассматривать к покупке. Спойлер: задача оказалась куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

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Проблема в том, что компании практически не выпускают смартфоны с мощными аккумуляторами и нормальным железом в среднем ценовом сегменте. Зачастую большие батареи получают слишком бюджетные смартфоны или флагманы. Основными критериями в выборе были: солидная автономность, адекватная производительность и плавность интерфейса, качественный экран и цена. Эксперт рассматривал следующие модели:
  • HONOR X7b с чипом Snapdragon 680, IPS-дисплеем и батареей на 6000 мАч за 17 тысяч рублей;
  • HUAWEI Nova Y72 с чипом Kirin 710A, IPS-экраном и аккумулятором на 6000 мАч за 14 тысяч рублей;
  • Xiaomi Poco C40 с чипом JLQ JR510, IPS-экраном и батареей на 6000 мАч за 13 тысяч рублей;
  • Tecno Pova 6 с чипом MediaTek Helio G99, OLED-дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч за 18 тысяч рублей;
  • Redmi Note 14 Pro+ с чипом Snapdragon 7s Gen 3, AMOLED-дисплеем и аккумулятором на 6200 мАч за 45 тысяч рублей.



Почти по всем показателям Tecno Pova 6 проявил себя лучше других. Большинство других моделей предлагали либо отвратительные IPS-экраны с мизерным разрешением, либо топовый набор характеристик по космической цене. Эксперт подчеркнул, что девайс очень долго работает от аккумулятора, предлагает качественный яркий дисплей, довольно шустрый процессор, быструю зарядку и тройной слот на 2 физические SIM-карты и microSD. Из минусов — посредственная камера с оценкой «четвёрка с минусом по пятибалльной шкале», а также заводская калибровка цветопередачи (нужно отрегулировать в настройках).

В заключение Евгений Харитонов добавил, что девайс Tecno не идеален, но никто другой не предлагает настолько же сбалансированный среднебюджетный смартфон с большой батареей.

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Источник:
Ferra
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