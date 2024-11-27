Эксперты CIRP: iPhone — самый непопулярный подарок. Особенно на Новый год

Аналитики CIRP провели исследование, чтобы выявить, какие из гаджетов Apple пользуются большим спросом в праздники.
Опрос показал, что 9% респондентов получили Apple Watch в подарок в течение новогодних праздников, ещё 2% — в остальное время года. На втором месте по популярности идут iPad с 6% во время праздников и 2% в другой период. Замыкает тройку Mac — 1% опрошенных получили компьютеры Apple в качестве новогоднего подарка, а ещё 1% — в течение года. Самое интересное, что iPhone никто из респондентов в подарок не получал. Видимо, в США не принято дарить смартфоны.
А как вы относитесь к таким подаркам?