Эксперты iFixit нашли неприятный минус в MacBook Pro на M4 Pro





Его ремонтопригодность ничуть не лучше предыдущей модели. Его ремонтопригодность ничуть не лучше предыдущей модели. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Мастера ремонта из iFixit, разобрали новый MacBook Pro с чипом М4 Pro и пришли к неутешительным выводам. Внутри обновленный ПК буквально идентичен MacBook Prо с M3, за исключением радиатора — он стал крупнее и рассеивает больше тепла. Также эксперты отметили, что аккумулятор тоже остался прежним.Извлечь его можно только сняв тачпад, поскольку он установлен поверх клейких язычков батареи. Добраться до материнской платы оказалось крайне сложной задачей из-за множества кабелей и винтов разных размеров.Замена портов проблем не вызвала, но для замены MagSafe и слота карт памяти придется повозиться с паяльником. Вердикт iFixit: разбирать Apple MacBook Pro на чипе M4 Pro сложно и утомительно, и этот момент Apple не учли с момента выхода прошлой модели.