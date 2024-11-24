Эксперты iFixit нашли неприятный минус в MacBook Pro на M4 Pro

Его ремонтопригодность ничуть не лучше предыдущей модели.
Извлечь его можно только сняв тачпад, поскольку он установлен поверх клейких язычков батареи. Добраться до материнской платы оказалось крайне сложной задачей из-за множества кабелей и винтов разных размеров.
Замена портов проблем не вызвала, но для замены MagSafe и слота карт памяти придется повозиться с паяльником. Вердикт iFixit: разбирать Apple MacBook Pro на чипе M4 Pro сложно и утомительно, и этот момент Apple не учли с момента выхода прошлой модели.