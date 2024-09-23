Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16. Спойлер: его лучше не ломать

Фархад
iFixit

Компания Apple только запустила продажи новых смартфонов серии iPhone 16, а специалисты iFixit уже успели оценить ремонтопригодность базовой модели.

Эксперты отметили, что в этом поколении процесс разборки значительно упростился, благодаря специальному руководству по ремонту от Apple, который компания выпустила в первый же день.

Во время разборки специалисты iFixit выяснили, что Camera Control — обычная кнопка с подвижным механизмом и гибким шлейфом внутри. Он измеряет силу давления. Кроме того, в корпусе iPhone 16 появился радиатор, который преимущественно охлаждает Neural Engine чипа A18, пока он обрабатывает нейросетевые функции.



Ранее мы уже рассказывали, что базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus стали первыми устройствами Apple, которые позволяют отсоединить батарею только под воздействием электрического тока (до 30 В). Эксперты iFixit это подтвердили, и даже наглядно продемонстрировали.

Тем не менее в смартфонах Apple по-прежнему используется много клея и винтиков, из-за чего оценка ремонтопригодности iPhone 16 от iFixit составила 7/10 баллов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
iFixit
Cсылки по теме:
Названо странное требование для ремонта iPhone 16. Такого точно никто не ждал
iPhone 16 Pro разобрали до винтика и вот что нашли
Эксперт по фотографии назвал главную причину выбрать именно iPhone 16

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+176
просто дед
Да , с заголовками беда конечно.
Стал проще разбираться , но его лучше не ломать.
Любой наверно лучше не ломать 🤷‍♂️
Сегодня в 12:08
#

Читайте также