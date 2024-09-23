Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность iPhone 16. Спойлер: его лучше не ломать

Компания Apple только запустила продажи новых смартфонов серии iPhone 16, а специалисты iFixit уже успели оценить ремонтопригодность базовой модели.
Эксперты отметили, что в этом поколении процесс разборки значительно упростился, благодаря специальному руководству по ремонту от Apple, который компания выпустила в первый же день.
Во время разборки специалисты iFixit выяснили, что Camera Control — обычная кнопка с подвижным механизмом и гибким шлейфом внутри. Он измеряет силу давления. Кроме того, в корпусе iPhone 16 появился радиатор, который преимущественно охлаждает Neural Engine чипа A18, пока он обрабатывает нейросетевые функции.
Ранее мы уже рассказывали, что базовый iPhone 16 и iPhone 16 Plus стали первыми устройствами Apple, которые позволяют отсоединить батарею только под воздействием электрического тока (до 30 В). Эксперты iFixit это подтвердили, и даже наглядно продемонстрировали.
Тем не менее в смартфонах Apple по-прежнему используется много клея и винтиков, из-за чего оценка ремонтопригодности iPhone 16 от iFixit составила 7/10 баллов.
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