Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Mac Mini

Фархад



Специалисты портала iFixit разобрали недавно вышедший неттоп Apple Mac mini с чипом M4, чтобы узнать больше подробностей о его внутренней компоновке.

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По сравнению с предыдущей версией Mac mini, в новинке все компоненты размещены довольно плотно. Пустого пространства между ними практически нет, поэтому Apple удалось настолько уменьшить габариты девайса.

Обычно блок питания занимает много места в корпусе компьютера, но Apple смогла уменьшить его без ущерба для производительности. Модуль питания представляет собой плату, которая напоминает аналогичное решение для HomePod.

В середине ‌Mac mini‌ установлен вентилятор, который дополнен обновлённой системой терморегулирования. Версии с чипами M4 Pro получили более крупные медные радиаторы, чем в моделях со стандартным ‌M4.

Эксперты iFixit также подтвердили, что в новых Mac mini можно менять SSD-накопители, поскольку они не распаяны на метрической плате. Однако найти подходящий компонент очень сложно. А вот оперативная память интегрирована в чип M4 и не подлежит апгрейду после покупки.

В завершение специалисты iFixit оценили ремонтопригодность новых ‌Mac mini в 7 баллов из 10.
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Источник:
iFixit
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