Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Mac Mini

Специалисты портала iFixit разобрали недавно вышедший неттоп Apple Mac mini с чипом M4, чтобы узнать больше подробностей о его внутренней компоновке.
Обычно блок питания занимает много места в корпусе компьютера, но Apple смогла уменьшить его без ущерба для производительности. Модуль питания представляет собой плату, которая напоминает аналогичное решение для HomePod.
В середине Mac mini установлен вентилятор, который дополнен обновлённой системой терморегулирования. Версии с чипами M4 Pro получили более крупные медные радиаторы, чем в моделях со стандартным M4.
Эксперты iFixit также подтвердили, что в новых Mac mini можно менять SSD-накопители, поскольку они не распаяны на метрической плате. Однако найти подходящий компонент очень сложно. А вот оперативная память интегрирована в чип M4 и не подлежит апгрейду после покупки.
В завершение специалисты iFixit оценили ремонтопригодность новых Mac mini в 7 баллов из 10.