Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового Mac Mini







Специалисты портала iFixit разобрали недавно вышедший неттоп Apple Mac mini с чипом M4, чтобы узнать больше подробностей о его внутренней компоновке. Специалисты портала iFixit разобрали недавно вышедший неттоп Apple Mac mini с чипом M4, чтобы узнать больше подробностей о его внутренней компоновке. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По сравнению с предыдущей версией Mac mini, в новинке все компоненты размещены довольно плотно. Пустого пространства между ними практически нет, поэтому Apple удалось настолько уменьшить габариты девайса.Обычно блок питания занимает много места в корпусе компьютера, но Apple смогла уменьшить его без ущерба для производительности. Модуль питания представляет собой плату, которая напоминает аналогичное решение для HomePod.В середине ‌Mac mini‌ установлен вентилятор, который дополнен обновлённой системой терморегулирования. Версии с чипами M4 Pro получили более крупные медные радиаторы, чем в моделях со стандартным ‌M4.Эксперты iFixit также подтвердили, что в новых Mac mini можно менять SSD-накопители, поскольку они не распаяны на метрической плате. Однако найти подходящий компонент очень сложно. А вот оперативная память интегрирована в чип M4 и не подлежит апгрейду после покупки.В завершение специалисты iFixit оценили ремонтопригодность новых ‌Mac mini в 7 баллов из 10.