Эксперты iFixit похвалили iPhone Air за ремонтопригодность

Артем
Снимок экрана 2025-09-21 123443.png

Ультратонкий iPhone Air получил 7 из 10 баллов от специалистов.

Специалисты из iFixit разобрали iPhone Air, толщина которого составила всего 5,6 мм.

Добраться до начинки оказалось довольно просто: задняя крышка держится на двух винтах около порта USB-C и снимается после нагрева стекла с помощью вакуумной присоски и медиатора.

Снимок экрана 2025-09-21 123628.png

Почти все внутреннее пространство занимает аккумулятор, который идентичный тому, что поместили в iPhone Air MagSafe Battery, — пауэрбанк для iPhone Air. Железо прячется в «плато» в верхней части корпуса.

Снимок экрана 2025-09-21 123655.png

iFixit подтвердили наличие модемов N1 и C1X. К слову последний есть только в iPhone Air. Порт USB-C действительно напечатали на 3D-принтере, что выяснилось при рассмотрении под микроскопом.

Снимок экрана 2025-09-21 123730.png

Рамка из титана оказалась крайне прочной и погнулась только в том месте, где установлен пластиковый модуль антенны. 

Снимок экрана 2025-09-21 123806.png

iFixit присудили iPhone Air 7 из 10 баллов за хорошую ремонтопригодность и похвалила Apple за предоставленную в общем доступе инструкцию по демонтажу смартфона.

2
Комментарии

+6
Slepoy2.0
Спасибо за детальный рассказ. Было интересно почитать. Не ожидал, что сегодняшний iPhone и будут легко демонтироваться. Немного опечалило информация про П-банк – где аккумулятор тот же самый, что в Этом iPhone. Об этом писали в другой статье здесь. Немного не понял из-за невнимательности чем отличается этот iPhone – какой своей внутренней деталью, от других? Что в нём есть такого, чего нет в других 17-ых?
Сегодня в 12:21
#
+7
iguana Slepoy2.0
У него есть титан 🤪
Сегодня в 12:46
#
kardigan
+4174
kardigan Slepoy2.0
Ничего такого, чего нет в других айфонах у него в принципе нет.
Есть только сомнительная маленькая толщина.
Больше конечно подходит для дам, нормальный паренёк его не купит хотя бы из за сомнительных характеристик
Сегодня в 13:14
#
+20
redlac77
"нормальные" 😂 пареньки только с такими и будут ходить 😂
Сегодня в 13:47
#
Volnorez Uraganov
+102
Volnorez Uraganov
Хорошая ремонтопригодность была тогда когда телефон можно было разобрать с помощью отвертки, а то что вижу щас это максимально усложненная разборка, и все это для того что б пользователь самостоятельно не мог поменять батарею, или просто вытащить ее ,
Сегодня в 13:55
#
Mers
+5414
Mers Volnorez Uraganov
Водонепроницаемость вышла из чата.
24 минуты назад
#