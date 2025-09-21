Эксперты iFixit похвалили iPhone Air за ремонтопригодность





Специалисты из iFixit разобрали iPhone Air, толщина которого составила всего 5,6 мм.Добраться до начинки оказалось довольно просто: задняя крышка держится на двух винтах около порта USB-C и снимается после нагрева стекла с помощью вакуумной присоски и медиатора.Почти все внутреннее пространство занимает аккумулятор, который идентичный тому, что поместили в iPhone Air MagSafe Battery, — пауэрбанк для iPhone Air. Железо прячется в «плато» в верхней части корпуса.iFixit подтвердили наличие модемов N1 и C1X. К слову последний есть только в iPhone Air. Порт USB-C действительно напечатали на 3D-принтере, что выяснилось при рассмотрении под микроскопом.Рамка из титана оказалась крайне прочной и погнулась только в том месте, где установлен пластиковый модуль антенны.iFixit присудили iPhone Air 7 из 10 баллов за хорошую ремонтопригодность и похвалила Apple за предоставленную в общем доступе инструкцию по демонтажу смартфона.