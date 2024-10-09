Эксперты iFixit пришли в ужас от разборки Apple Watch Series 10. Даже Pixel Watch проще отремонтировать

Фархад
iFixit

Специалисты с сайта iFixit разобрали свежие 46-мм Apple Watch Series 10, предоставив нам возможность взглянуть на компоненты самых тонких смарт-часов Apple на сегодняшний день.

Apple использовала закрытый корпус для Series 10, что позволило сделать конструкцию тоньше, но это значительно затруднило доступ к деталям. Внутри 46-мм версии установлен аккумулятор на 327 мАч с мягкой подложкой, как и у предыдущих моделей.



Самое интересное, что эксперты iFixit внимательно рассмотрели OLED-дисплей и не обнаружили заметной разницы между Series 9 и Series 10. Apple доработала дисплей новинки, чтобы обеспечить более широкие углы обзора.

В целом специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Apple Watch Series 10 в 3/10 балла, поскольку добраться до батареи и заменить стекло на нижней панели очень сложно. К слову, Apple Watch Series 7 и 8 уверенно набирали 6/10 и даже Google Pixel Watch были оценены в 4/10 баллов.

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Источник:
iFixit
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Комментарии

tellurian
+1936
tellurian
В целом мало кто ремонтирует часы. Большая часть так их продаёт.
При замене аккумулятора теряется влагозащита.
Сегодня в 09:17
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