Эксперты iFixit разобрали AirPods 4 и новые AirPods Max, и пожалели об этом

Фархад
ifixit

Специалисты портала iFixit опубликовали видео с разборкой новый наушников Apple AirPods 4, чтобы показать, из чего они состоят.

Речь идёт о базовой версии AirPods 4 без активного шумоподавления. Что из этого вышло, можете посмотреть в ролике. Неудивительно, что эксперт iFixit назвал процесс разборки «сущим кошмаром». AirPods получили самую низкую оценку по шкале ремонтопригодности iFixit — 0/10.



При этом никаких серьёзных внутренних различий между AirPods 3 и AirPods 4 не обнаружено. В зарядном футляре установлен аккумулятором ёмкостью 345 мАч. Точно такой же используется в кейсе AirPods 3.

iFixit также разобрали обновлённые AirPods Max, чтобы убедиться, что ничего нового в них нет. Единственное изменение — порта USB-C вместо Lightning.

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Источник:
iFixit
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Комментарии

+25
skyscr
Airpods уже не тоРт, но многие наушники одноразовые, главное это качество звука и удобство
минуту назад
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