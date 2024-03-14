Эксперты iFixit разобрали MacBook Air с M3, чтобы показать самое важное отличие от предшественника

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Портал iFixit опубликовал на своём YouTube-канале видео с разборкой базовой модели 13-дюймового MacBook Air с чипом M3 и 256 ГБ встроенной памяти, чтобы окончательно удостовериться в исправлении самой неприятной ошибки Apple.В ролике видно, что на материнской плате новинки распаяны два чипа флэш-памяти емкостью по 128 ГБ. Это изменение приводит к значительно более высокой скорости чтения/записи SSD по сравнению с базовым MacBook Air на M2.Изначально Apple использовала такую же компоновку в базовых MacBook Air с чипами M1, но в следующем поколении перешла на один чип памяти в младших моделях. В результате скорость чтения/записи упала с 2900/2 215 Мбит/с в M1 до 1446/1463 Мбит/с. Однако в новом поколении MacBook Air с чипами M3 и 256 ГБ памяти выдаёт уже 2776/2041 Мбит/с.Никаких других изменений в компоновке и конструкции новых MacBook Air на M3 эксперты iFixit не заметили.