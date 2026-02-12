Эксперты назвали марки автомобилей, которые могут покинуть Россию





Минимум десять китайских автомобильных брендов столкнулись с риском прекращения продаж в России. В перечень попали Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Такие данные привёл вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Основной причиной он назвал работу в убыток из-за повышения утильсбора с 1 января 2026 года.

Для ряда моделей сбор увеличился с 750 тысяч до 900 тысяч рублей. При этом годовые продажи некоторых марок не превышают трёх тысяч автомобилей. По словам эксперта, эти компании проигрывают конкурентную борьбу тройке лидеров — Haval, Geely и Chery. Убытки Kaiyi только за 2024 год составили 1,9 миллиарда рублей, а дилерская сеть сократилась более чем на 30 центров.Официальные представители брендов придерживаются иной позиции. В компании Jetta заявили, что не планируют покидать российский рынок, хотя расширять модельный ряд в 2026 году не собираются. В Oting опровергли слухи об уходе внедорожника Paladin, сообщив о подготовке новых поставок. В VGV подтвердили намерение увеличить продажи и анонсировали запуск пикапа Bolden S7 и рестайлинговой версии кроссовера U70 .Ряд производителей, напротив, расширяют присутствие. SWM локализует в Калининграде на заводе «Автотор» две новые модели — G03F и G01 Pro. Компания делает ставку на полный цикл сборки и усиленную защиту кузова от коррозии. Rox весной 2026 года начнёт производство кроссоверов Rox 01 и Rox Adamas на том же предприятии. Wey выводит на рынок премиальный гибрид Wey 05 стоимостью от 6,5 миллиона рублей.Эксперты предупреждают о возможных трудностях для владельцев автомобилей этих марок в случае ухода брендов. Поиск запчастей для них может превратиться в серьёзную проблему. При этом отдельные бренды уже корректируют модельные линейки. BAIC приостановил продажи переднеприводных версий X35 и X7, но анонсировал выход полноприводных гибридов в 2027 году, а Bestune снял с продаж T77 в связи с подготовкой обновлённой модели.