Эксперты назвали весомую причину не покупать PlayStation 5 Pro: главный хит 2025 года не будет работать на максималках

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Несмотря на заявления Марка Церни о невероятном повышении мощности в PlayStation 5 Pro, самая мощная консоль Sony не сможет обеспечить работу долгожданной Grand Theft Auto VI в 4K/60 fps.Эксперт Digital Foundry Ричард Лидбеттер подчеркнул, что процессор новой консоли PS5 Pro остался ровно тем же, что и в базовой PS5. Именно он ограничит работу GTA VI в 30 кадрах в секунду, поскольку Rockstar Games оптимизирует тайтл для стабильной работы в 30 fps под процессор устройства.Тем не менее некоторые улучшения в «картинке» на PlayStation 5 Pro можно будет разглядеть. В частности, эта консоль предложит более качественные визуальные эффекты, отражения и тени.Ожидается, что Grand Theft Auto VI выйдет в конце следующего года на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.