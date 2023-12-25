Эксперты рассказали, какими смартфонами опасно пользоваться

Артем
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Фото: Unsplash 

Согласно статистике пользователи Android чаще подвержены взлому, чем владельцы устройств на iOS. Об этом сообщает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости». 

По мнению источника, количество пользователей смартфонов на Android превысило iOS еще в 2012 году и сохраняет наибольшую популярность по сей день. Именно по этой причине злоумышленники нацелены на операционную систему с наибольшим количеством потенциальных жертв.

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Кроме того, многие владельцы не спешат расставаться со смартфонами даже после окончания поддержки обновлений безопасности из-за чего автоматом попадают в группу риска. Нередко производители бюджетных моделей малоизвестных брендов могут прекратить отправку важных патчей уже спустя год после выпуска модели.

Срок поддержки айфонов обычно составляет 5-6 лет, вне зависимости от стоимости, а апдейты для Apple-устройств приходят оперативнее, чем для Android.

Галов также отметил, что разработчики мобильных антивирусов не ограничиваются защитой только самых новых версий Android, а обеспечивают безопасность на более старых версиях устройств.
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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

+8
Anatoly076
Прикольная статья, оторванная от основного контекста самого спикера. По мнению «настоящих экспертов» взлом ЛЮБОЙ платформы происходит в большинстве случаях через установленный софт! Через установленный шлак, например приложение для скачивания обоев — а вместе с ним и политику или сертификат безопасности. Сам по себе смартфон из коробки — в принципе не имеет активных угроз (если разве что производителя не Хакнули прямо на линии). Да даже через приложение айгуардс — при получении обновлений. На iOS устанавливая приложения через аймазинг. На андроид через режим разработчика или установку из неизвестных источников и т.д. Более 70% вероятность зависит от пользователя и его активности в использовании софта на своем устройстве, а не от платформы…
13 минут назад
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tellurian
+4697
tellurian
Когда нет головы ничего не поможет.
2 минуты назад
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