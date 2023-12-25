Эксперты рассказали, какими смартфонами опасно пользоваться

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Согласно статистике пользователи Android чаще подвержены взлому, чем владельцы устройств на iOS. Об этом сообщает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе с «РИА Новости».По мнению источника, количество пользователей смартфонов на Android превысило iOS еще в 2012 году и сохраняет наибольшую популярность по сей день. Именно по этой причине злоумышленники нацелены на операционную систему с наибольшим количеством потенциальных жертв.Кроме того, многие владельцы не спешат расставаться со смартфонами даже после окончания поддержки обновлений безопасности из-за чего автоматом попадают в группу риска. Нередко производители бюджетных моделей малоизвестных брендов могут прекратить отправку важных патчей уже спустя год после выпуска модели.Срок поддержки айфонов обычно составляет 5-6 лет, вне зависимости от стоимости, а апдейты для Apple-устройств приходят оперативнее, чем для Android.Галов также отметил, что разработчики мобильных антивирусов не ограничиваются защитой только самых новых версий Android, а обеспечивают безопасность на более старых версиях устройств.