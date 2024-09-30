Эксперты сравнили автономность iPhone 16 Pro Max с другими флагманами. Он вынес всех конкурентов

Фархад
iPhone 16 Pro Max // iphoneincanada

Портал Tom's Guide обновил свой рейтинг времени автономной работы топовых смартфонов 2024 года. Новым лидером экспертного списка стал iPhone 16 Pro Max — он проработал 18 часов и 6 минут.

Для сравнения: OnePlus 12 выдал 17 часов и 37 минут работы без подзарядки. При этом в iPhone 16 Pro Max установлена батарея на 4685 мАч, а в OnePlus 12 — на 5400 мАч.

Модели Samsung Galaxy S24 Plus и Ultra расположились на 3 и 4 местах. Они продержались 16 часов 46 минут и 16 часов 45 минут соответственно.

За корейскими флагманами следует iPhone 16 Plus с 16 часами и 29 минутами. Ну а базовый iPhone 16 отработал 12 часов и 43 минуты. При этом он все же показал прирост к автономности более чем на час по сравнению с iPhone 15, который набрал в тесте 11 часов 5 минут. Но это лучше многих других девайсов. К слову, линейка Google Pixel 9 выдаёт от 13,5 до 14,5 часов.

Эксперты Tom's Guide заключили, что это очень значительный прирост всего за год, особенно для моделей Pro. В частности, время работы аккумулятора iPhone 16 Pro Max превзошло iPhone 15 Pro Max на целых 4 часа, а iPhone 16 Pro проработал на 3 часа дольше iPhone 15 Pro.

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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

+64
Gntlmn Mthfcng
А обычный 16Pro сильно лучше 15 pro?
54 минуты назад
#
Mers
+5302
Mers Gntlmn Mthfcng
Писали, что 15-е грелись и им порезали частоту проца, то в 16-х должны были все исправить. Если я конечно не ошибаюсь.
18 минут назад
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tellurian
+1900
tellurian Mers
Верно пишите.
3 минуты назад
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