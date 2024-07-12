Эксперты сравнили iPhone 15 Pro со старым Xbox. У Apple всё совсем плохо с играми

Эксперты YouTube-канала Digital Foundry решили сравнить производительность iPhone 15 Pro с консолью прошлого поколения Xbox One S в недавно вышедшей ААА-игре Assassin's Creed Mirage. Результат шокировал.
Как показали результаты тестов, iPhone 15 Pro ещё далеко до уровня самых слабых консолей текущего поколения. Даже на минимальной графике Assassin's Creed Mirage местами проседал до 20 fps, хотя разрешение порта составляет всего 680 х 300 пикселей с апскейлингом до 720p. Ещё в версии для iOS сильно урезано освещение, качество ассетов и тени.
Самое интересное, что Assassin's Creed Mirage — далеко не самая требовательная игра. Скорее всего, Ubisoft просто было лень нормально оптимизировать тайтл под iPhone 15 Pro.
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Остаётся только надеятся, что ситуация с портированием игр на гаджеты Apple улучшится после недавнего релиза Game Porting Toolkit.