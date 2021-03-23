





Сегодня рынок электрических зубных щёток условно делится на два лагеря: обычные щётки, работающие от электричества, и умные щётки. Спрос на умные модели постоянно растёт, поскольку пользователям становятся очевидны их преимущества, к которым относятся эффективная очистка, постоянный мониторинг за полостью рта и поддержание зубов и дёсен в здоровом состоянии. Среди самых известных брендов, выпускающих наиболее продвинутые электрические зубные щётки, можно выделить Philips, Oral-B и Oclean.Чаще всего за умные функции зубной щётки отвечает мобильное приложение, ведь именно в нём настраивается работа устройства и отображаются различные статистические данные. Недостаток такого подхода заключается в том, что пользователь не может в режиме реального времени следить за качеством чистки зубов и получать максимум от технологий мониторинга за здоровьем. Компания Oclean выпускает щётки, оснащенные небольшим, но очень удобным сенсорным экраном, благодаря которому можно не заглядывать в приложение во время чистки зубов и всё равно чистить их достаточно эффективно. Прямо на этом экране можно выбирать программы чистки в зависимости от ситуации.На экране зубной щётки Oclean показано, какие зубы почищены хорошо, а какие остались в слепой зоне — последним стоит уделить больше внимания.В случае с зубными щётками Oral-B необходимо запускать приложение, чтобы оценить качество чистки и увидеть слепые зоны. Но технологии производства зубных щёток продвинулись настолько, что такой мониторинг возможен и без мобильного приложения. Щётка может сама анализировать данные и точно показывать результат своей работы — именно так работает продукция Oclean. На экране показано качество последней чистки зубов, а в приложении собрана долгосрочная статистика за всё время использования.Как правило, у электрических зубных щёток не так много режимов чистки. Щётки Oral-B могут автоматически менять режим в зависимости от состояния полости рта, а Philips выпускает различные насадки, которые необходимо менять, когда требуется сменить режим работы. У щёток Oclean более двадцати профессиональных режимов, любой из которых можно выбрать по желанию в приложении, и даже поддерживается настройка режима под конкретную цель, благодаря чему очистка получается ещё более эффективной.Конечно же, для слаженной работы всех умных функций зубной щётки требуется продвинутое ПО. Инженеры Oclean создали специальную операционную систему, которая позволяет щётке собирать данные о своей работе и состоянии полости рта пользователя, а также взаимодействовать с мобильным приложением, отправляя в него данные для анализа и составления статистики. Эта операционная система постоянно совершенствуется, а щётка получает обновления прошивки точно так же как смартфоны.По многим параметрам щётки Oclean обгоняют продукцию конкурентов, что становится очевидно, если сравнить их возможности с возможностями щёток других брендов. Щётки Oclean способны выявлять слепые зоны и наглядно показывать их пользователю на встроенном экране непосредственно при чистке зубов. Со временем это формирует привычку намного тщательнее чистить зубы, укрепляя их здоровье.В скором времени Oclean выпустит новую, ещё более продвинутую электрическую зубную щётку Oclean Xpro Elite — с конца марта она начнёт продаваться на AliExpress, Ebay и Amazon. Эта щётка получила усовершенствованную конструкцию, сенсорный экран и новейшую прошивку с оптимизацией процесса чистки. Кроме того, она поддерживает быструю беспроводную зарядку от Qi-совместимых зарядных адаптеров, а специальная система шумоподавления делает её почти бесшумной.Вне всяких сомнений компания Oclean выпускает очень продвинутые зубные щётки. В них задействуются новейшие технологии и решения — и всё это ради максимального удобства использования, высокой эффективности работы и укрепления вашего здоровья.