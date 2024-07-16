Электросамокатчикам приготовили неприятный сюрприз. Сотни уже оштрафованы

Артем
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За нарушителями будут следить «штраферы». Оставил транспорт вне парковки — плати.

Кикшеринг Яндекс Go сообщил о появлении скаутов-«штраферов». В их обязанности входит фиксировать увиденные нарушения и передавать информацию службе поддержки. Параллельно сотрудники будут расставлять самокаты и по возможности рассказывать о правилах безопасной езды.

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Пока скауты появились только в Москве у метро Некрасовка, где в утром и вечером наблюдается огромное количество брошеных самокатов вне парковки. Сервис отчитался, что за неделю штрафы получили свыше 300 человек.

В ближайшее время «штраферы» начнут следить за другими районами и станциями метро.
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Источник:
Трушеринг
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Комментарии

YABLOKOFON
+223
YABLOKOFON
Люди новая нефть.
40 минут назад
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