Электросамокатчикам приготовили неприятный сюрприз. Сотни уже оштрафованы

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За нарушителями будут следить «штраферы». Оставил транспорт вне парковки — плати.Кикшеринг Яндекс Go сообщил о появлении скаутов-«штраферов». В их обязанности входит фиксировать увиденные нарушения и передавать информацию службе поддержки. Параллельно сотрудники будут расставлять самокаты и по возможности рассказывать о правилах безопасной езды.Пока скауты появились только в Москве у метро Некрасовка, где в утром и вечером наблюдается огромное количество брошеных самокатов вне парковки. Сервис отчитался, что за неделю штрафы получили свыше 300 человек.В ближайшее время «штраферы» начнут следить за другими районами и станциями метро.