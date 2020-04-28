Даже во время самоизоляции может возникнуть необходимость выйти из дома — например, чтобы съездить в поликлинику, супермаркет или аптеку. Тем горожанам, кто получил электронный пропуск для выхода на улицу, приходится искать удобный и безопасный способ передвижения. Альтернативой общественному транспорту станет электросамокат Segway-Ninebot, который позволит избегать близкого контакта с людьми, соблюдая нужную дистанцию.
Модель Ninebot KickScooter MAX G30P — новинка, появившаяся в продаже в начале 2020 года. Удобный и маневренный электросамокат весом 19,2 кг способен развивать скорость до 30 км/ч. Устройство адаптировано для перемещения по городу, даже если качество дорог не идеально: пневматические бескамерные колеса из самовосстанавливающейся резины преодолевают ямки и защищены от проколов. Кроме того, на самокате можно заезжать на пандусы с уклоном до 20 градусов.
Характеристики Ninebot KickScooter MAX G30P:
Модель Ninebot KickScooter MAX G30P — новинка, появившаяся в продаже в начале 2020 года. Удобный и маневренный электросамокат весом 19,2 кг способен развивать скорость до 30 км/ч. Устройство адаптировано для перемещения по городу, даже если качество дорог не идеально: пневматические бескамерные колеса из самовосстанавливающейся резины преодолевают ямки и защищены от проколов. Кроме того, на самокате можно заезжать на пандусы с уклоном до 20 градусов.
Характеристики Ninebot KickScooter MAX G30P:
- Максимальная скорость: 30 км/ч
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Пробег на одном заряде: 65 км/ч
- Емкость батареи: 551Wh/15000 мАч
- Продолжительность зарядки: 6 ч
- Вес: 19,2 кг
- Диаметр колес: 10 дюймов/254 мм
- Мощность: 350-700 Вт
- Влагозащита: IP54
- Материал колёс: бескамерная резина
- Bluetooth
- Дополнительно: LED-подсветка на руле, рефлекторы, подножка
Помимо новинки Ninebot KickScooter MAX G30P, стоимость которой начинается от 54 990 рублей, пользователям доступны и другие модели электросамокатов с разными наборами характеристик. Например, легкий 11-килограммовый скутер Ninebot KickScooter ES1 для поездок на небольшие расстояния (около 29 000 рублей); оптимальный по соотношению цены и возможностей Ninebot KickScooter ES2 (около 34 000 рублей) и мощный, но при этом такой же удобный и компактный самокат Ninebot KickScooter ES3 (около 41 000 рублей). Все три модели удостоились награды IF Design Award 2018 за лучший дизайн среди устройств для занятий спортом.
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Да и 20кг это многовато .
P.S. даже мой m365 выдерживает ездоков массой больше 100кг, много отзывов на тематическом форуме, естественно пробег от такой нагрузки сокращается пропорционально массе райдера, подъем в горку тоже становится трудной задачей, для таких категорий людей существуют более серьезные агрегаты.