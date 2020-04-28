Максимальная скорость: 30 км/ч

Максимальная нагрузка: 100 кг

Пробег на одном заряде: 65 км/ч

Емкость батареи: 551Wh/15000 мАч

Продолжительность зарядки: 6 ч

Вес: 19,2 кг

Диаметр колес: 10 дюймов/254 мм

Мощность: 350-700 Вт

Влагозащита: IP54

Материал колёс: бескамерная резина

Bluetooth

Дополнительно: LED-подсветка на руле, рефлекторы, подножка

Даже во время самоизоляции может возникнуть необходимость выйти из дома — например, чтобы съездить в поликлинику, супермаркет или аптеку. Тем горожанам, кто получил электронный пропуск для выхода на улицу, приходится искать удобный и безопасный способ передвижения. Альтернативой общественному транспорту станет электросамокат Segway-Ninebot, который позволит избегать близкого контакта с людьми, соблюдая нужную дистанцию.Модель Ninebot KickScooter MAX G30P — новинка, появившаяся в продаже в начале 2020 года. Удобный и маневренный электросамокат весом 19,2 кг способен развивать скорость до 30 км/ч. Устройство адаптировано для перемещения по городу, даже если качество дорог не идеально: пневматические бескамерные колеса из самовосстанавливающейся резины преодолевают ямки и защищены от проколов. Кроме того, на самокате можно заезжать на пандусы с уклоном до 20 градусов.Несмотря на компактные размеры, такой транспорт отлично подойдет для поездок в супермаркет. Он выдерживает до 100 кг веса, поэтому можно заполнить рюкзак продуктами на несколько дней и лишний раз не выходить из дома. Самокат позволяет преодолевать расстояние до 64 км от одного заряда аккумулятор, поэтому пригодится и тем, кто даже в период самоизоляции вынужден ездить на работу. Устройство поможет позаботиться о собственной безопасности, так как позволяет четко контролировать дистанцию с другими людьми и, главное, избегать переполненного общественного транспорта. Электросамокат не боится дождя, так как защищен по стандарту IPX5, и полностью заряжается за 6 часов — его можно подключать к электросети на ночь, чтобы утром иметь возможность отправиться по делам.