Ninebot KickScooter MAX G30P
Даже во время самоизоляции может возникнуть необходимость выйти из дома — например, чтобы съездить в поликлинику, супермаркет или аптеку. Тем горожанам, кто получил электронный пропуск для выхода на улицу, приходится искать удобный и безопасный способ передвижения. Альтернативой общественному транспорту станет электросамокат Segway-Ninebot, который позволит избегать близкого контакта с людьми, соблюдая нужную дистанцию.
Ninebot KickScooter MAX G30P
Модель Ninebot KickScooter MAX G30P — новинка, появившаяся в продаже в начале 2020 года. Удобный и маневренный электросамокат весом 19,2 кг способен развивать скорость до 30 км/ч. Устройство адаптировано для перемещения по городу, даже если качество дорог не идеально: пневматические бескамерные колеса из самовосстанавливающейся резины преодолевают ямки и защищены от проколов. Кроме того, на самокате можно заезжать на пандусы с уклоном до 20 градусов.

Характеристики Ninebot KickScooter MAX G30P:
  • Максимальная скорость: 30 км/ч
  • Максимальная нагрузка: 100 кг
  • Пробег на одном заряде: 65 км/ч
  • Емкость батареи: 551Wh/15000 мАч
  • Продолжительность зарядки: 6 ч
  • Вес: 19,2 кг
  • Диаметр колес: 10 дюймов/254 мм
  • Мощность: 350-700 Вт
  • Влагозащита: IP54
  • Материал колёс: бескамерная резина
  • Bluetooth
  • Дополнительно: LED-подсветка на руле, рефлекторы, подножка
Несмотря на компактные размеры, такой транспорт отлично подойдет для поездок в супермаркет. Он выдерживает до 100 кг веса, поэтому можно заполнить рюкзак продуктами на несколько дней и лишний раз не выходить из дома. Самокат позволяет преодолевать расстояние до 64 км от одного заряда аккумулятор, поэтому пригодится и тем, кто даже в период самоизоляции вынужден ездить на работу. Устройство поможет позаботиться о собственной безопасности, так как позволяет четко контролировать дистанцию с другими людьми и, главное, избегать переполненного общественного транспорта. Электросамокат не боится дождя, так как защищен по стандарту IPX5, и полностью заряжается за 6 часов — его можно подключать к электросети на ночь, чтобы утром иметь возможность отправиться по делам.


Помимо новинки Ninebot KickScooter MAX G30P, стоимость которой начинается от 54 990 рублей, пользователям доступны и другие модели электросамокатов с разными наборами характеристик. Например, легкий 11-килограммовый скутер Ninebot KickScooter ES1 для поездок на небольшие расстояния (около 29 000 рублей); оптимальный по соотношению цены и возможностей Ninebot KickScooter ES2 (около 34 000 рублей) и мощный, но при этом такой же удобный и компактный самокат Ninebot KickScooter ES3 (около 41 000 рублей). Все три модели удостоились награды IF Design Award 2018 за лучший дизайн среди устройств для занятий спортом.



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