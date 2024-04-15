Электросамокаты остались в прошлом. Самый свежий тренд — ролики с веслом

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Стартап Limitless Propulsions из Испании изобрёл необычное средство передвижения — электрическое «весло» REM. Его можно использовать совместно со скейтом, роликами или чем-то подобным, оно создаёт ещё одну точку опоры, чем увеличивает безопасность езды, а также придаёт дополнительное ускорение.Конструкция REM до примитивности простая — фактически это просто мультисекционная палка, к которой приделан блок с аккумулятором, мотором и пара валиков с ременным приводом. Испанские изобретатели перебрали несколько вариантов дизайна, протестировали их и остановились на том, что показался им наиболее удобным и практичным, после чего представили свою разработку на площадке Kickstarter в надежде собрать деньги на производство.Издалека кажется, будто человек опирается на какую-то метлу, а при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что это довольно высокотехнологичный гаджет. Палка очень лёгкая, поскольку выполнена из карбона, а в корпус помещён двигатель максимальной мощностью 3 кВт, который приводит в движение колёсико, цепляющееся с поверхностью, про которой едет человек. И если обычно на скейте или роликах разгоняются до 20 км/ч, то это весло способно увеличить скорость примерно вдвое. Аккумулятор рассчитан на 20 км пути, но дальность может быть меньше или больше в зависимости от особенностей дороги.Палка разборная, она состоит из нескольких колен, которые вставляются друг в друга (примерно как у удочки). Вся конструкция весит примерно 5 кг, он помещается в сумку или рюкзак.Сбор средств идёт очень вяло. За неделю в проект вложились всего 13 человек, которые обеспечили лишь примерно треть от нужно суммы. Если проект всё же будет реализован, поставки REM первым покупателям начнутся в ноябре 2024 года. Цены кусаются — от 799 евро для «ранних пташек» до 1200 евро для тех, кто решит приобрести эту странную штуку уже после того как она появится в широкой продаже. В пересчёте на рубли получается 79,5 и 119,5 тысяч соответственно.