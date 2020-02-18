Emperion Nebulus







Британская компания Emperion представила смартфон Nebulus, на который установлена операционная система Windows 10 on ARM. Совершать с него звонки с использованием сотовой связи нельзя, но даже несмотря на это, его возможности шире чем у Android-смартфонов и iPhone.В смартфоне Nebulus используется разогнанный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и Windows 10 on ARM с собственным интерфейсом производителя. Компания утверждает, что эта разработка стала возможна благодаря сотрудничеству с Microsoft.Nebulus можно использовать в качестве компьютера при подключении к монитору или телевизору через кабель USB Type-C или по беспроводному соединению. Поддерживается работа с десктопными приложениями для Windows, приложениями из магазина Microsoft, а также обеспечена поддержка приложений и игр, созданных для Android. Подробные технические характеристики этого устройства пока неизвестны, сообщается лишь, что его накопитель можно расширять картой памяти объёмом до 2 ТБ.Emperion предлагает использовать для звонков мессенджеры (например, Skype), в том числе через LTE. Сейчас компания ведёт переговоры с британскими операторами сотовой связи и пытается договориться с ними о создании технологии, которая позволила бы совершать с этого смартфона звонки с использованием сети сотовой связи. Emperion будет продаваться в Великобритании, а в дальнейшем может появиться в США и нескольких других странах мира.