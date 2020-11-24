





Бренд Energizer представил абсолютно новые для себя устройства — проводные и беспроводные наушники и гарнитуры. Он также будет выпускать аудиокабели и адаптеры с различными разъёмами, в том числе позволяющие подключать проводные наушники к смартфонам, лишённым 3,5-мм аудиовыхода.В ассортименте Energizer пока не очень много моделей наушников и гарнитуры. Полностью беспроводных «затычек», которые пользуются огромным спросом на рынке, пока нет. Зато представлено несколько моделей, у которых корпусы наушников соединены кабелем, на котором крепится пульт для управления воспроизведением и регулировки звука. Они поддерживают Bluetooth 5.0, а спортивная версия защищается влагозащитой.В линейку аудиоаксессуаров Energizer войдут адаптеры с разъёмами USB Type-C или Lightning на одной стороне и 3,5-портом на другой. Эти адаптеры сейчас являются наиболее популярными на рынке.Более конкретная информация появится позже — через некоторое время Energizer расскажет подробности обо всех моделях наушников и объявит цены. Эту продукцию производит компания Avenir Telecom, которая владеет правом на использование бренда Energizer на смартфонах и аксессуарах для них.