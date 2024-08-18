Энтузиаст в точности воссоздал мини-версию древнего компьютера на Windows XP. Получилось круто

Фархад
Win

Дизайнер Салим Бенбузиян собрал миниатюрную версию ретро-компьютера из 90-х с лежачим корпусом и встроенным ЭЛТ-монитором практически из подручных средств. Результат получился довольно интересный.

За основу он взял плату Raspberry Pi и докупил к ней 4-дюймовый LCD-экран с разрешением 640 х 480 пикселей. Затем он приступил к проектированию и печати деталей на 3D-принтере. Помимо того, что все компоненты должны были вместиться в корпус, Бенбузиян должен был также просчитать все периферийные элементы, наличие кнопок и расположение портов. Кстати, за основу он взял одну из моделей Dell OptiPlex 446/MXe.



Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

После окончания проектирования самого компьютера дизайнеру пришлось также перепаять некоторые детали на плате, чтобы она вмещалась в корпус, а все порты и светодиодные элементы были на своих местах. Внимание к деталям довольно впечатляет: девайс получил выгравированный логотип DELL и крошечные наклейки Intel Inside и Windows.
В качестве ПО энтузиаст решил установить кастомную версию Linux, которая максимально похоже на Windows XP. И, конечно же, он запустил DOOM, как и любой уважающий себя «компьютерщик из 90-х».
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
YD
Cсылки по теме:
Xiaomi представила флагманский телевизор TV S Mini LED 75 2025 с колоссальным запасом яркости и высокой развёрткой
Nintendo Switch 2 станет самой дорогой консолью бренда
Какими будут Apple Watch Series 10: дизайн, характеристики и сроки выхода новых часов

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+22
Cat777
Прикольно и круто😊
Где скачать можно 3D модели и образ системы?
43 минуты назад
#