Энтузиаст в точности воссоздал мини-версию древнего компьютера на Windows XP. Получилось круто

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Дизайнер Салим Бенбузиян собрал миниатюрную версию ретро-компьютера из 90-х с лежачим корпусом и встроенным ЭЛТ-монитором практически из подручных средств. Результат получился довольно интересный.За основу он взял плату Raspberry Pi и докупил к ней 4-дюймовый LCD-экран с разрешением 640 х 480 пикселей. Затем он приступил к проектированию и печати деталей на 3D-принтере. Помимо того, что все компоненты должны были вместиться в корпус, Бенбузиян должен был также просчитать все периферийные элементы, наличие кнопок и расположение портов. Кстати, за основу он взял одну из моделей Dell OptiPlex 446/MXe.После окончания проектирования самого компьютера дизайнеру пришлось также перепаять некоторые детали на плате, чтобы она вмещалась в корпус, а все порты и светодиодные элементы были на своих местах. Внимание к деталям довольно впечатляет: девайс получил выгравированный логотип DELL и крошечные наклейки Intel Inside и Windows.В качестве ПО энтузиаст решил установить кастомную версию Linux, которая максимально похоже на Windows XP. И, конечно же, он запустил DOOM, как и любой уважающий себя «компьютерщик из 90-х».