Энтузиасты построили того самого робота из «Рика и Морти». Скоро он поступит в продажу

Фархад



Инженеры из Geek Club и CircuitMess создали функциональную копию одного из самых трагичных персонажей «Рика и Морти» — робота Butter Bot. Девайс даже слегка прокачали, докинув оригинальному боту из мультсериала кучу новых функций.

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Благодаря встроенной камере, рабочим гусеницам и возможностям ИИ, Butter Bot может перемещаться по комнате, распознавать лица и общаться с людьми. Камера также может транслировать видео в реальном времени на беспроводной пульт.



Внутри 4,53-дюймового Butter Bot установлена плата с двухъядерным процессором и модулями Wi-Fi/Bluetooth. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 1000 мАч. Также бот оборудован динамиком, микрофоном, камерой на 2 Мп и парой электродвигателей. Игрушкой можно управлять с помощью комплектного пульта или со смартфона.

На производство миниатюрных роботов энтузиасты решили собрать деньги через Kickstarter. Девайс уже доступен для предзаказа по цене $139, а поставка ожидается в августе 2025 года.
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Источник:
The Verge
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