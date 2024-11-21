Энтузиасты построили того самого робота из «Рика и Морти». Скоро он поступит в продажу







Инженеры из Geek Club и CircuitMess создали функциональную копию одного из самых трагичных персонажей «Рика и Морти» — робота Butter Bot. Девайс даже слегка прокачали, докинув оригинальному боту из мультсериала кучу новых функций. Инженеры из Geek Club и CircuitMess создали функциональную копию одного из самых трагичных персонажей «Рика и Морти» — робота Butter Bot. Девайс даже слегка прокачали, докинув оригинальному боту из мультсериала кучу новых функций. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Благодаря встроенной камере, рабочим гусеницам и возможностям ИИ, Butter Bot может перемещаться по комнате, распознавать лица и общаться с людьми. Камера также может транслировать видео в реальном времени на беспроводной пульт.Внутри 4,53-дюймового Butter Bot установлена плата с двухъядерным процессором и модулями Wi-Fi/Bluetooth. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 1000 мАч. Также бот оборудован динамиком, микрофоном, камерой на 2 Мп и парой электродвигателей. Игрушкой можно управлять с помощью комплектного пульта или со смартфона.На производство миниатюрных роботов энтузиасты решили собрать деньги через Kickstarter. Девайс уже доступен для предзаказа по цене $139, а поставка ожидается в августе 2025 года.