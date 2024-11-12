Эпичный эксклюзив: Apple сняла эффектную рекламу Watch 10 только для тайцев

Артем


«Купертиновцы» знают как привлечь внимание к своим продуктам.

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Сначала в ролике показывают спокойную водную гладь на фоне красивого заката. Через пару мгновений перед зрителем воздвигается огромной высоты волна. Вскоре становится ясно, что это, Apple Watch на руке спортсмена, а иероглифы рассказывают о невероятной тонкости часов.

Apple никогда не была скромной тут виден явный намек на сравнение: Watch 10 — событие масштабное, как цунами. 



Судя по тайскому языку в конце видео, компания прицельно осваивает азиатский рынок. Вероятно, позже аналогичная реклама появится и на других языках.
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