Еще 4 смартфона Samsung получили One UI 6 и Android 14

Galaxy A54;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold5;

Galaxy Z Flip5.

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Апдейт затронет устройства из разных ценовых категорий. Загрузить его можно уже сегодня, но некоторые версии обновятся чуть позже.Об этом сообщает профильный ресурс GSM Arena. Обновиться смогут владельцы следующих моделей Samsung:В первую очередь апдейт получат смартфоны американского региона. Исключением сал только Galaxy S23 FE на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 — для него обновление дойдет чуть позже.Как обычно, развертывание может быть поэтапным для всех стран, поэтому не переживайте, если вы еще не получили системное уведомление — оно должно прийти в ближайшее время.