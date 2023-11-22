Еще 4 смартфона Samsung получили One UI 6 и Android 14

Артем
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Апдейт затронет устройства из разных ценовых категорий. Загрузить его можно уже сегодня, но некоторые версии обновятся чуть позже.

Об этом сообщает профильный ресурс GSM Arena. Обновиться смогут владельцы следующих моделей Samsung:

  • Galaxy A54;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Z Flip5.

В первую очередь апдейт получат смартфоны американского региона. Исключением сал только Galaxy S23 FE на процессоре Snapdragon 8 Gen 1 — для него обновление дойдет чуть позже.

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Как обычно, развертывание может быть поэтапным для всех стран, поэтому не переживайте, если вы еще не получили системное уведомление — оно должно прийти в ближайшее время.
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Источник:
GSMArena
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