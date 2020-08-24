





















Австралийская компания ExoticLimo из Мельбурна выставила на продажу лимузин Ferrari 360 Modena 2003 года. По словам продавца, этот самый быстрый лимузин в мире, который является идеальным автомобилем для вечеринок и свадеб.В общей сложности он вмещает восемь пассажиров в задней кабине и двоих на местах впереди. В салоне предусмотрено светодиодное освещение, систему объемного звучания, бар, несколько телевизоров. Автомобиль начинался как стандартная Ferrari 360 Modena, но в 2012 году был переделан в самый длинный в мире суперкар.Пробег лимузина составляет 65 000 километров, а его стоимость — 288 000 долларов.