Apple Итоги года 2022

Эти 3 девайса Apple похоронила в 2022 году

Фархад

iMac 27

В уходящем году Apple представила множество новых продуктов, а также значительно прокачала существующие устройства редизайном и мощным железом. Вместе с тем компании пришлось прекратить производство нескольких девайсов, которые в 2022 году выглядят слишком уставшими и устаревшими.

Подводя итоги года, решили вспомнить, какие гаджеты Apple похоронила в 2022-м.

iPod touch

iPod touch

Именно с запуска этой категории гаджетов в 2001 году судьба Apple кардинально изменилась. Всего за несколько месяцев первый iPod смог перевернуть индустрию музыкальных плееров и стать лидером в отрасли, с которой компанию Стива Джобса никто даже не ассоциировал.

Эти девайсы приучили многих из нас к iTunes и прожили более 20 лет — от выпуска оригинальной модели до iPod touch 7-го поколения. Увы, в мае 2022 года Apple объявила о прекращении производства плееров, а в июне удалила все упоминания продукта со своего сайта.

Вполне оправданный шаг — гаджет сильно устарел, да и сама категория портативных музыкальных проигрывателей себя изжила — такими девайсами сейчас пользуются в основном аудиофилы. Да и музыку сейчас можно послушать на iPhone, iPad, Mac, HomePod, а возможно, когда-нибудь, Apple встроит Apple Music и в AirPods.

iMac 27’’

iMac 27

Сразу после анонса нового компьютера Mac Studio и монитора Studio Display в марте 2022 года Apple прекратила выпуск 27-дюймовых iMac. Кстати, это был последний моноблок бренда с процессором Intel.

Годом ранее Apple похоронила iMac Pro, поэтому текущий 24-дюймовый iMac с чипом M1 является единственным настольным компьютером Apple класса «всё в одном». Это слегка расстраивает, поскольку некоторым пользователям, включая меня, экрана с такой диагональю катастрофически не хватает.

По слухам, компания уже давно разрабатывает моноблоки с диагональю больше 27 дюймов, так что ждём новый iMac с огромным экраном и чипом M3 в 2023 году.

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3

Эта модель должна была умереть ещё два года назад, но Apple продолжала её продавать под соусом «самых доступных смарт-часов». Уже прошлой осенью с релизом watchOS 8 стало понятно, что железо Series 3 не тянет новую версию ОС — компании даже пришлось выпускать отдельный гайд по обновлению этих часов. Про устаревший дизайн можно даже не говорить.

Apple Watch Series 3 — самая старая серия часов бренда, которая прожила аж целых 5 лет — с 2017 по сентябрь 2022 года. Их всё ещё можно найти в некоторых магазинах, но брать их категорически не рекомендуем.


В эту подборку я не стал включать iPhone mini, поскольку Apple всё ещё продаёт iPhone 13 mini, да и в будущем компания может возродить выпуск миниатюрных смартфонов. Провальные продажи iPhone 14 Plus показали, что людям намного интереснее маленькие смартфоны, чем большие девайсы с урезанным набором функций.

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