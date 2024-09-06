Эти два гаджета Apple не покажет на презентации iPhone 16

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Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился порцией инсайдов относительно будущей презентации Apple. По его словам, обновлённых наушников AirPods Max и приставок Apple TV на мероприятии It's Glowtime ждать не стоит.Гурман отмечает, что компания всё ещё работает над новой версией ‌AirPods Max‌, которая предложит новые расцветки и порт USB-C вместо Lightning. Слухи о выпуске второго поколения наушников ходили уже несколько месяцев, но, поскольку на складах ещё много ‌AirPods Max‌, Гурман предположил более позднее окно запуска.Такая же ситуация распространяется на обновленные приставки ‌Apple TV‌, которые Apple изначально планировала выпустить в начале этого года.Вполне вероятно, что оба девайса представят вместе с компьютерами Mac в октябре-ноябре, или их просто анонсируют в пресс-релизах под Новый год.