Эти два гаджета Apple не покажет на презентации iPhone 16

Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился порцией инсайдов относительно будущей презентации Apple. По его словам, обновлённых наушников AirPods Max и приставок Apple TV на мероприятии It's Glowtime ждать не стоит.
Гурман отмечает, что компания всё ещё работает над новой версией AirPods Max, которая предложит новые расцветки и порт USB-C вместо Lightning. Слухи о выпуске второго поколения наушников ходили уже несколько месяцев, но, поскольку на складах ещё много AirPods Max, Гурман предположил более позднее окно запуска.
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Такая же ситуация распространяется на обновленные приставки Apple TV, которые Apple изначально планировала выпустить в начале этого года.
Вполне вероятно, что оба девайса представят вместе с компьютерами Mac в октябре-ноябре, или их просто анонсируют в пресс-релизах под Новый год.