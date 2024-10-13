Эти функции появятся в бета-версиях iOS 18.2

Фархад
Siri 2

Разработчик Аарон Перрис обнаружил на серверах Apple строки кода, указывающие на две новые функции Apple Intelligence, которые появятся в первых бета-версиях iOS 18.2 уже совсем скоро.

Речь идёт о самой умной Siri в мире с использованием ChatGPT и технологии визуального интеллекта (Visual Intelligence) для серии iPhone 16. Обе функции заявлены к релизу «позже в этом году», что указывает на релиз iOS 18.2 в декабре. 

Напомним, Apple представила Siri с ChatGPT еще на WWDC24. Голосовой ассистент позволит обрабатывать некоторые запросы с помощью ChatGPT, но только с разрешения пользователя. Единственный минус — все фичи Apple Intelligence работают только на английском языке.

Владельцы iPhone 16 получат доступ к Visual Intelligence, которая действительно «оживит» новую кнопку управления камерой. Например, можно будет навести камеру на постер концерта и добавить эти данные в свой календарь, или распознавать предметы, как Google Lens. Среди прочих интересных фич новой сборки — Genmoji и Image Playground.

Скорее всего, бета-версия iOS 18.2 выйдет в последние дни октября.

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Источник:
AaronP
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