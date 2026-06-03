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Эти MacBook не получат macOS 27

Артем

Фото: Macrumors

Еще на прошлогодней WWDC представители Apple рассказали, что macOS Tahoe станет последней крупной версией для «яблочных» ПК с процессорами Intel. Таким образом для новой macOS 27 подойдут устройства с чипом серии M либо MacBook Neo на A18 Pro. 

Вот список устройств на базе Intel c macOS Tahoe, которые не смогут обновится до macOS 27:

• 13-дюймовый MacBook Pro 2020
• 16-дюймовый MacBook Pro 2019
• 27-дюймовый iMac 2020
• Mac Pro 2019

Однако по словам Apple, обделенные модели еще три года будут получать патчи безопасности. Кроме того, macOS 27 по-прежнему сможет запускать приложения Intel пока разработчики полностью не адаптируются под новую архитектуру. 

Точная совместимость macOS 27 станет известна на WWDC 2026, которая состоится 8 июня в 20:00 по Москве.
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