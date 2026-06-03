Эти MacBook не получат macOS 27

Еще на прошлогодней WWDC представители Apple рассказали, что macOS Tahoe станет последней крупной версией для «яблочных» ПК с процессорами Intel. Таким образом для новой macOS 27 подойдут устройства с чипом серии M либо MacBook Neo на A18 Pro.Вот список устройств на базе Intel c macOS Tahoe, которые не смогут обновится до macOS 27:• 13-дюймовый MacBook Pro 2020• 16-дюймовый MacBook Pro 2019• 27-дюймовый iMac 2020• Mac Pro 2019Однако по словам Apple, обделенные модели еще три года будут получать патчи безопасности. Кроме того, macOS 27 по-прежнему сможет запускать приложения Intel пока разработчики полностью не адаптируются под новую архитектуру.Точная совместимость macOS 27 станет известна на WWDC 2026, которая состоится 8 июня в 20:00 по Москве.