Это могли бы быть новые AirPods Pro, но это Samsung Galaxy Buds 3

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За несколько недель до масштабной презентации аппаратных новинок Samsung в сети появились официальные рендеры будущих наушников Galaxy Buds 3, которые сильно напоминают AirPods Pro.Рендеры, опубликованные корейским ритейлером Coupang, подтверждают, что Samsung откажется от фирменного дизайна «фасолек» в пользу беспроводных наушников с ножками.К плюсам такой конструкции можно отнести возможность установки батареи большего объёма и новую компоновку с большим количеством датчиков. Однако вряд ли фанатам бренда понравится решение компании скопировать дизайн AirPods Pro. Посмотрим, как компания обоснует редизайн, поскольку Samsung постоянно пытается высмеять Apple за какое-либо сходство со своими продуктами.Ожидается, что Samsung проведёт летнюю презентацию Unpacked 10 июля.