Это могли бы быть новые AirPods Pro, но это Samsung Galaxy Buds 3

Фархад
Buds3

За несколько недель до масштабной презентации аппаратных новинок Samsung в сети появились официальные рендеры будущих наушников Galaxy Buds 3, которые сильно напоминают AirPods Pro.

Рендеры, опубликованные корейским ритейлером Coupang, подтверждают, что Samsung откажется от фирменного дизайна «фасолек» в пользу беспроводных наушников с ножками.

Buds3

К плюсам такой конструкции можно отнести возможность установки батареи большего объёма и новую компоновку с большим количеством датчиков. Однако вряд ли фанатам бренда понравится решение компании скопировать дизайн AirPods Pro. Посмотрим, как компания обоснует редизайн, поскольку Samsung постоянно пытается высмеять Apple за какое-либо сходство со своими продуктами.

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Ожидается, что Samsung проведёт летнюю презентацию Unpacked 10 июля.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

+4472
Gabriel
Мне кажется пользователям Самсунг и прочих производителей похрену на какой бренд что похоже.
Это просто наушники или смартфон или чехол или зарядка. Нормальные люди не придают большого значения вещам. А уж на компании которые их производят им вообще плевать.
Сегодня в 12:11
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Mers
+5187
Mers Gabriel
Вот только почему-то пользователям Самсунг не пофигу на то, что типа у них копируют. Бегут и орут «У Самсунг это 100 лет назад уже было».
А тут оказывается пофигу. (Вы не понимаете, это другое).
2 часа назад в 13:30
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