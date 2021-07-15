Компания Valve анонсировала выпуск консоли Steam Deck. С её помощью можно запускать игры из коллекции Steam.
Чтобы играть, не потребуется компьютер — достаточно этого миниатюрного устройства. На нём можно запускать любые десктопные игры, купленные в Steam, включая проекты уровня ААА, устройство вполне производительное для этого.
Steam Deck обладает процессором AMD Zen 2 со встроенным видеочипом (вместе они потребляют от 4 до 15 Вт). Объём оперативной памяти 16 ГБ, в накопителе может быть 64, 256 и 512 ГБ. Предусмотрена поддержка карт памяти microSD. Экран 7-дюймовый, сенсорный, с разрешением 1280×800 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 нит и частотой обновления 60 Гц. Аккумулятор на 40 Вт-ч рассчитан на 2-8 ч работы, зарядка 45-ваттная.
Управление в играх продвинутое — помимо джойстиков и кнопок предусмотрены сенсорные области с двух сторон от экрана. Steam Deck работает на собственной операционной системе Steam, которая называется SteamOS 3.0 и базируется на Linux. При подключении к монитору или телевизору задействуется десктопная среда KDE Plasma.
Valve будет принимать предзаказы на Steam Deck с 16 июля, а доставку устройства покупателям планируется начать в декабре этого года. Консоль будет стоить 399, 529 и 649 долларов в зависимости от объёма накопителя (64, 256 или 512 ГБ).
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