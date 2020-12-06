





Компания Wristcam анонсировала выпуск необычного ремешка для Apple Watch. Он добавляет смарт-часам возможности фото- и видеосъёмки.В ремешок Wristcam встроены две камеры — 8-мегапиксельная основная и 2-мегапиксельная фронтальная. Первая камера может снимать видео с разрешением Full HD, а вторая предназначена для съёмки селфи и общения в видеочатах. Для запуска съёмки используется физическая кнопка, для сохранения приватности во время захвата видео или фото загораются индикаторы.Аксессуар обладает аккумулятором и накопителем на 8 ГБ. Он подключается к Apple Watch по технологии Bluetooth Low Energy, а к iPhone через Bluetooth 4.2 или 5.0 и Wi-Fi. Ремешок Wristcam позволяет снимать видео и делать фото без использования смартфона, изображение транслируется в реальном времени на экран смарт-часов. Аккумулятора хватает примерно на сутки работы в смешанном режиме.Wristcam будет выпускать ремешок с разными расцветками. Он довольно выглядит довольно массивным, но относительно лёгкий — его масса всего 23 грамма.Сбор средств на выпуск ремешка Wristcam производился с помощью краудфандинга. 10 тысяч человек, вложившиеся в проект, получат этот продукт по цене 300 долларов, а в дальнейшем цена может вырасти. Поставки первым покупателям запланированы на март 2021 года.