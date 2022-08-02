Ноутбуки

Этот ноутбук вдвое легче, чем MacBook такого же размера. В чём его секрет?

Александр



Компания Fujitsu выпустила в продажу ноутбук Lifebook WU-X/G2, который назван самым лёгким в мире. И действительно, при диагонали экрана 13,3 дюйма он весит всего лишь 634 грамма. Для сравнения, масса Apple MacBook Air с таким же экраном почти в два раза тяжелее.

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 обладает вполне приличной начинкой: процессор Intel 12-го поколения (Core i5-1235U или Core i7-1255U), до 32 ГБ оперативной памяти, накопитель от 256 ГБ до 2 ТБ, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, аккумулятор на 11 часов автономной работы, сканер отпечатков пальце и большой набор портов (два разъёма USB 3.2 Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, один разъём USB 3.2 Type-A, RJ45, HDMI, 3,5-мм аудиовыход и слот для карт памяти). Габариты составляют 307 × 197 × 15,5 мм.



Производитель добился снижения массы за счёт использования в корпусе карбона. Этот материал дороже пластика и металла, он гораздо более лёгкий и прочный. Кроме того, инженеры немного «сэкономили» на аккумуляторе — в Lifebook WU-X/G2 стоит батарея ёмкостью всего 25 Вт·ч, но и её достаточно для того, чтобы ноутбук проработал не разряжаясь почти полдня.

Fujitsu Lifebook WU-X/G2 продаётся только в Японии. Версия с Core i5-1235U стоит 1370 долларов (чуть больше 83 000 рублей), а с Core i7-1255U — 1675 долларов (около 101 500 рублей).

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Комментарии

+388
tomtom
Правильный ход!
2 часа назад в 20:53
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