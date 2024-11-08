Этот смартфон ещё даже не вышел, а уже разорвал рейтинг AnTuTu

Фархад



В преддверии скорого анонса новой серии игровых смартфонов nubia Red Magic 10 в сети появились результаты тестирования топовой модели в AnTuTu, и они впечатляют.

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Согласно AnTuTu, nubia Red Magic 10 Pro+ стал абсолютным рекордсменом с результатом более 3 млн баллов. Устройство с номером модели NX789J оснащено чипом Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а из коробки работает на Android 15.



Пока известно, что игровой смартфон Red Magic 10 Pro+ получит новую OLED-панель от BOE с самыми узкими рамками, высоким разрешением, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Другие спецификации не раскрываются.

Официальная презентация новинок Red Magic состоится 13 ноября. Кстати, если вы пропустили, обязательно зацените статью Александра Кузнецова про культ укротителей бенчмарков в 2024 году.
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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

Anatoly076
+278
Anatoly076
Круто все! Огонь просто, а не параметры! 🔥🔥🔥👍🏻👍🏻👍🏻. Обновляться они все равно перестанут через год? Чтобы через 3 уже менять на новый?
11 минут назад
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