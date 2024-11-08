Этот смартфон ещё даже не вышел, а уже разорвал рейтинг AnTuTu

В преддверии скорого анонса новой серии игровых смартфонов nubia Red Magic 10 в сети появились результаты тестирования топовой модели в AnTuTu, и они впечатляют.
Пока известно, что игровой смартфон Red Magic 10 Pro+ получит новую OLED-панель от BOE с самыми узкими рамками, высоким разрешением, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Другие спецификации не раскрываются.
Официальная презентация новинок Red Magic состоится 13 ноября. Кстати, если вы пропустили, обязательно зацените статью Александра Кузнецова про культ укротителей бенчмарков в 2024 году.