Компания AGM, известная по выпуску защищённых гаджетов, анонсировала новое устройство — смартфон в видео огромной трубки. Примерно так же выглядел легендарный аппарат — первый в мире сотовый телефон Motorola DynaTAC образца 1983 года, на который равнялись многие производители не только в 80-х, но и в 90-е.







Смартфон оснащён корпусом толщиной несколько сантиметров, миниатюрным цветным экраном, физической клавиатурой, кнопками вызова, отбоя и навигации по меню и джойстиком, а также антенной для улучшения связи. Подробностей о начинке пока нет, но вряд ли AGM использовала те же компоненты, какие устанавливают во флагманские смартфоны.



На экране можно увидеть иконки нескольких приложений, в том числе камеры, из чего можно сделать вывод, что этот смартфон сможет фотографировать и снимать видео. Хотелось бы посмотреть, как это выглядит со стороны.







Можно предположить, что ключевыми особенностями новинки станет неубиваемость и рекордное время автономной работы. Впрочем, очевидно, что этот аппарат нацелен в первую очередь на людей, которые скучают по гаджетам, выпускавшимся в далёком прошлом, а также на тех, кто купит этот товар в шутку — например, чтобы удивить кого-нибудь необычным подарком.







