Европейки в пролёте: Samsung Galaxy S25 не получит заветный Snapdragon 8 Elite

Похоже, фанаты компактных флагманов Samsung в очередной раз рискуют разочароваться в компании. Если ранее инсайдеры заверяли, что линейка S25 получит исключительно чип Snapdragon, то сегодняшние записи в Geekbench говорят об обратном.
Также стоит отметить, что Exynos 2500 пока набирает довольно мало баллов, но это всего лишь предсерийный образец. Сравнения с чипами Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite лучше проводить после релиза устройств в январе 2025 года.
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