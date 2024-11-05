Европейки в пролёте: Samsung Galaxy S25 не получит заветный Snapdragon 8 Elite







Похоже, фанаты компактных флагманов Samsung в очередной раз рискуют разочароваться в компании. Если ранее инсайдеры заверяли, что линейка S25 получит исключительно чип Snapdragon, то сегодняшние записи в Geekbench говорят об обратном. Похоже, фанаты компактных флагманов Samsung в очередной раз рискуют разочароваться в компании. Если ранее инсайдеры заверяли, что линейка S25 получит исключительно чип Snapdragon, то сегодняшние записи в Geekbench говорят об обратном. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В базе синтетических тестов появились первые результаты Galaxy S25+ на чипе Exynos 2500. Это подтверждает предыдущую схему Samsung — Европа и многие другие рынки получат версии на Exynos 2500, а США и Корея — на Snapdragon 8 Elite. Последние будет очень сложно достать в наших реалиях.Также стоит отметить, что Exynos 2500 пока набирает довольно мало баллов, но это всего лишь предсерийный образец. Сравнения с чипами Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite лучше проводить после релиза устройств в январе 2025 года.