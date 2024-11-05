Европейки в пролёте: Samsung Galaxy S25 не получит заветный Snapdragon 8 Elite

Фархад



Похоже, фанаты компактных флагманов Samsung в очередной раз рискуют разочароваться в компании. Если ранее инсайдеры заверяли, что линейка S25 получит исключительно чип Snapdragon, то сегодняшние записи в Geekbench говорят об обратном.

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В базе синтетических тестов появились первые результаты Galaxy S25+ на чипе Exynos 2500. Это подтверждает предыдущую схему Samsung — Европа и многие другие рынки получат версии на Exynos 2500, а США и Корея — на Snapdragon 8 Elite. Последние будет очень сложно достать в наших реалиях.



Также стоит отметить, что Exynos 2500 пока набирает довольно мало баллов, но это всего лишь предсерийный образец. Сравнения с чипами Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Elite лучше проводить после релиза устройств в январе 2025 года.

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

tellurian
+2018
tellurian
У них снова вышел очень горячий чип

Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite обещает произвести революцию и обеспечить Android-смартфонам скорость работы, не уступающую iPhone. Но толку от этой производительности может и не быть, если процессор нагревается слишком сильно.

Однако во время стресс-тестов Realme GT7 Pro раскалился до такой степени, что включились защитные механизмы, и приложение бенчмарка прекратило работу, не завершив замеров производительности — отключились вообще все приложения, кроме «Телефона» и «Сообщений». И это при наличии системы охлаждения. Но есть версия, что проблема не в процессоре — это телефон попытался обмануть бенчмарк и нарушил ограничения мощности. Это подтвердилось при запуске модифицированных бенчмарков, которые Realme GT7 Pro не был обучен распознавать.
Вчера в 22:19
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