Бренды смартфонов пытаются сделать ассортимент максимально широким. Минимальные изменения, и смартфон уже называют по-другому.

Осенью прошлого года вышли Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8T. Единственное их различие — NFC модуль: у первой модели его нет, у второй соответственно есть. Их могли спокойно выпускать как один смартфон, к тому же, Note 8 продавался эксклюзивно в Китае. Тем не менее, компания расширила модельный ряд.

Есть и обратные примеры. Когда в один смартфон компания ставит разные процессоры и зависимости от региона. И это странно — NFC все же незначительный момент в смартфоне, а процессор — то, от чего зависит работа устройства в принципе. Разобрались, как так получилось.

Samsung ставит Snapdragon или Exynos в зависимости от региона. Все дело в вышках сотовой связи

Самый известный случай — корейская компания в экземпляры для США ставит процессоры Qualcomm Snapdragon, а во все остальные — Exynos собственного производства. Из-за этого пользователи по всему миру недовольны, потому что с первым чипом устройства работают лучше.

Такое решение — не способ задобрить аудиторию с родины Apple. Оно обусловлено особенностью местных вышек сотовой связи.

Некоторые местные операторы все еще используют стандарт CDMA. Он не поддерживается процессорами Exynos, поэтому у устройств с ними в Штатах могут возникнуть проблемы с соединением. Поэтому Samsung выбрала чипы Qualcomm для всей страны.

С Samsung на Exynos вы сможете поехать в США и сидеть в интернете с него. Только скорость передачи данных будет ниже.

Honor ставит разные процессоры в один и тот же смартфон. Кажется, так она обходит санкции США

Осенью прошлого года компания выпустила Honor 9X. У китайской и международной версии отличия заключаются не только в прошивках, но и в процессорах — первый получили Kirin 810 и сканер отпечатка пальца на боковой грани, второй Kirin 710F и биометрический датчик на спинке корпуса.

Компания официально не говорила, с чем это связано. Но очевидно, все дело в поддержке сервисов Google. Kirin 710F без шансов уступает Kirin 810 в плане мощности, но с ним на устройства возможна предустановка Play Market и других сервисов Google. Поэтому Honor поставила на запуск приложений без ограничений, пожертвовав производительностью.

Теорию доказывают модели этого года. Весной вышел Huawei P40 Lite. Он работает на процессоре Kirin 810 и не поддерживает сервисы Google. Летом же компания презентовала смартфон начального уровня Honor 8S Prime. Он работает на Mediatek MT6761, и на нем предустановлены сервисы Google. Что доказывает, что их поддержка зависит от процессора.

Тем не менее, Honor 9X можно пользоваться и с Kirin 810 и в России. Подобную модель можно заказать на ALiExpress, после чего перепрошить и самостоятельно установить сервисы Google. Судя по видео и постам на форумах, после процедуры приложения Google работают стабильно и не вылетают, обновления прилетают. Изменение параметров в зависимости от региона - попытка подстроиться под особенности каждого и облегчить жизнь пользователям.





