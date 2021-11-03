

Поначалу может показаться, что защищенные смартфоны — нишевый продукт, но на самом деле сфера возможных сценариев их применения довольно широка. Горнолыжный курорт, промышленность, работа при экстремальной температуре — это три основных, которые первые приходят на ум. Требования к таким устройствам тоже минимальные — главное, чтобы выжил в аномальных условиях и не разрядился в течение рабочего дня, производительность и другие параметры уходят на второй план.



Производители привыкли экономить на таких устройствах — в них ставятся самые доступные экраны, процессоры и динамики.

Дизайн



Защищенные смартфоны — направление, где стандартные параметры качественного смартфона инвертированы. Мы привыкли, что с каждым годом мобильное устройство становится тоньше, тогда как для «неубивашек» чем толще корпус, тем лучше.



Толщина







Аналогичным образом он удобен для работы на тяжелой промышленности, где также верхняя одежда и перчатки нетипично толстые и жесткие, из-за чего чувство осязания работает хуже. Кнопки тоже разработаны с учетом этого фактора — клавиши питания и регулировки громкости нетипично сильно выпирают. При этом, они тугие, и чтобы нажать на них, нужно приложить больше усилий относительно классических смартфонов, что препятствует рандомным нажатиям.



Корпус смартфона защищен от попадания пыли и жидкости внутрь. Он получил стандарт IP68, а также сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810G. Это значит, что он прошел тест ко всевозможным воздействиям в неполевых условиях, в частности, к вибрации, пиротехническому удару, аномально высокой и низкой температуре.







Корпус девайса выдерживает попадание в воду до 1,5 метров и может находиться там до получаса, а также падение с высоты до 1,2 м на твердую плоскую поверхность, не боится попаданий в песок и пыль. По углам на боковых гранях расположены резиновые насадки, чтобы смягчить падение устройства. На нижнем торце размещены разъемы USB-C и 3,5 мм. Они скрыты плотной резиновой заглушкой. Чтобы снять, придется постараться — но иначе пылевлагозащиты должного уровня было не добиться.



Диапазон допустимых температур тоже шире обычного. iPhone рекомендуется использовать при температуре от 0 до 35 °C, тогда как

Экран Поначалу может показаться, что защищенные смартфоны — нишевый продукт, но на самом деле сфера возможных сценариев их применения довольно широка. Горнолыжный курорт, промышленность, работа при экстремальной температуре — это три основных, которые первые приходят на ум. Требования к таким устройствам тоже минимальные — главное, чтобы выжил в аномальных условиях и не разрядился в течение рабочего дня, производительность и другие параметры уходят на второй план.Производители привыкли экономить на таких устройствах — в них ставятся самые доступные экраны, процессоры и динамики. iiiF150 R2022 — исключение. Эта модель оснащена дисплеем с частотой обновления 90 Гц и камерой с функцией ночного видения. Первый параметр встречается в смартфонах среднего класса (25 000 рублей и выше), второй мы вообще раньше не видели. Устройства сразу заинтриговало нас — посмотрим, на что оно способно.Защищенные смартфоны — направление, где стандартные параметры качественного смартфона инвертированы. Мы привыкли, что с каждым годом мобильное устройство становится тоньше, тогда как для «неубивашек» чем толще корпус, тем лучше.Толщина iiiF150 R2022 составляет 15 мм, вес — 350 г. Для сравнения, у iPhone 13 (и большинства классических смартфонов) толщина — 7,7 мм, а вес — 174 г, у защищенной модели эти параметры почти вдвое больше. Но это же и делает его более эргономичный в тех сценариях, для которых он предназначен. Такой смартфон легко нащупать в кармане горнолыжной куртки, будучи также в перчатках. Под двумя слоями грубой одежды за пару секунд тактильно можно понять, при тебе телефон или он выпал.Аналогичным образом он удобен для работы на тяжелой промышленности, где также верхняя одежда и перчатки нетипично толстые и жесткие, из-за чего чувство осязания работает хуже. Кнопки тоже разработаны с учетом этого фактора — клавиши питания и регулировки громкости нетипично сильно выпирают. При этом, они тугие, и чтобы нажать на них, нужно приложить больше усилий относительно классических смартфонов, что препятствует рандомным нажатиям.Корпус смартфона защищен от попадания пыли и жидкости внутрь. Он получил стандарт IP68, а также сертификацию по военному стандарту MIL-STD-810G. Это значит, что он прошел тест ко всевозможным воздействиям в неполевых условиях, в частности, к вибрации, пиротехническому удару, аномально высокой и низкой температуре.Корпус девайса выдерживает попадание в воду до 1,5 метров и может находиться там до получаса, а также падение с высоты до 1,2 м на твердую плоскую поверхность, не боится попаданий в песок и пыль. По углам на боковых гранях расположены резиновые насадки, чтобы смягчить падение устройства. На нижнем торце размещены разъемы USB-C и 3,5 мм. Они скрыты плотной резиновой заглушкой. Чтобы снять, придется постараться — но иначе пылевлагозащиты должного уровня было не добиться.Диапазон допустимых температур тоже шире обычного. iPhone рекомендуется использовать при температуре от 0 до 35 °C, тогда как iiiF150 R2022 можно применять и в мороз, и в аномальную жару. Понравится, например, жителям городов, где зимой температура стабильно ниже нуля, а телефоном нужно пользоваться на открытом воздухе постоянно. Классический смартфон будет вырубаться, а со временем выйдет из строя, защищенный же будет работать стабильно, а экстремальная температура не нанесет ему урон.





Камера





















Другие режимы стандартные: видео, 64 МП, SlowMotion, Macro Lens, Pro, Селфи-панорама, Таймлапс, сканер QR, Панорама. Плюс основного модуля камеры — разрешение 64 МП. Это позволяет снимать снимки так, чтобы при кадрировании не терялось качество.

Программное обеспечение



Смартфон работает на Android 10 из коробки. Визуально это «чистая» версия операционки Google: дизайн иконок, жесты со статичной прямоугольной перекладиной в нижней части интерфейса, шторка уведомлений — все как в стоковой версии.



Из уникальных особенностей — приложение «Ящик для инструментов». Оно должно помочь вам в экстремальных условиях.







Возможности приложения:

Фонарик

Компас

Звуковой децибел

Транспортир

Отвес

Часы

Таймер

Звуковое моделирование (сирена, собака, двигатель, SOS)

Шагомер

Лупа Производительность



Смартфон получил процессор MediaTek Helio G95. В тесте Antutu устройство набирает 313 177 баллов. Для сравнения, это больше, чем у Samsung Galaxy A52 (285 000 баллов), который стоит почти вдвое дороже и является массовым продуктом.



Мы запустили два шутера — Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile, требовательный и слабо оптимизированный. Оба автоматически запустились на высоких настройках. В каждом я провел не менее полутора часов непрерывно, за это время смартфон не перегрелся, троттлинг не появился, игра воспроизводилась стабильно. Единственное — в PUBG спустя час показалось, что корпус слишком нагрелся, но быстро пришел в норму, что естественно даже для флагманов, спасибо системе охлаждения.







Памяти производитель тоже не пожалел. Объем ОЗУ — 8 ГБ, тип — LPDDR4X. Это уровень смартфонов за 25-45 тысяч рублей. Такой объем позволяет одновременно запускать хотя бы два приложения, требующих много места в оперативной памяти.



Я запустил Twitter и PUBG:Mobile, в процессе игры во время не динамичных моментов, вроде ожидания сужения зоны в доме переключался на соцсеть и скроллил новостную ленту, так полтора часа (три раунда Battle Royale). За это время Twitter ни разу не вылетел и не перезагрузился, это означает, что оперативной памяти хватило обоим приложениям.







Объем накопителя — 128 ГБ, стандарт для смартфонов начального уровня среднего класса. Этого хватит на год даже активного пользования камерой, можно забыть о хранилище и не думать о том, как его очистить — какие файлы или приложения удалить.



Важно присутствие NFC-датчика. Наличие этого модуля делает



Еще одна фишка смартфона — аккумулятор емкостью 8300 мАч. Это втрое больше, чем у среднестатистического мобильного устройства. По личному опыту, при классической нагрузке (соцсети, музыка, браузер) телефон работает до трех суток без подзарядки, что дает вам больше чувства безопасности.



Кроме того, смартфон программно регулирует расход энергии. Режим энергосбережения может включаться автоматически, когда заряд энергии опускается ниже 90%. Добавлена функция Battery Manager, которая выявляет приложения, быстро расходующие заряд, и предлагает ограничить их работу.

Итог



Если смартфон нужно было описать одной фразой, лучше всего подошла бы: iiiF150 R2022 — устройство, где прочность не стала помехой для технологий. Оно защищено от внешних воздействий на уровне «неубивашек», но производителю этого оказалось мало, поэтому он вывел на новый уровень экран и камеру.



Ночное видение — интересный и полезный режим, где камера отображает объекты, которых не видит человеческий глаз, а четкий и плавный экран делает девайс более удобным, да и просто добавляет приятные ощущения от использования iiiF150 R2022.



Купить iiiF150 R2022 Другие режимы стандартные: видео, 64 МП, SlowMotion, Macro Lens, Pro, Селфи-панорама, Таймлапс, сканер QR, Панорама. Плюс основного модуля камеры — разрешение 64 МП. Это позволяет снимать снимки так, чтобы при кадрировании не терялось качество.Смартфон работает на Android 10 из коробки. Визуально это «чистая» версия операционки Google: дизайн иконок, жесты со статичной прямоугольной перекладиной в нижней части интерфейса, шторка уведомлений — все как в стоковой версии.Из уникальных особенностей — приложение «Ящик для инструментов». Оно должно помочь вам в экстремальных условиях.Возможности приложения:Смартфон получил процессор MediaTek Helio G95. В тесте Antutu устройство набирает 313 177 баллов. Для сравнения, это больше, чем у Samsung Galaxy A52 (285 000 баллов), который стоит почти вдвое дороже и является массовым продуктом.Мы запустили два шутера — Call of Duty: Mobile и PUBG Mobile, требовательный и слабо оптимизированный. Оба автоматически запустились на высоких настройках. В каждом я провел не менее полутора часов непрерывно, за это время смартфон не перегрелся, троттлинг не появился, игра воспроизводилась стабильно. Единственное — в PUBG спустя час показалось, что корпус слишком нагрелся, но быстро пришел в норму, что естественно даже для флагманов, спасибо системе охлаждения.Памяти производитель тоже не пожалел. Объем ОЗУ — 8 ГБ, тип — LPDDR4X. Это уровень смартфонов за 25-45 тысяч рублей. Такой объем позволяет одновременно запускать хотя бы два приложения, требующих много места в оперативной памяти.Я запустил Twitter и PUBG:Mobile, в процессе игры во время не динамичных моментов, вроде ожидания сужения зоны в доме переключался на соцсеть и скроллил новостную ленту, так полтора часа (три раунда Battle Royale). За это время Twitter ни разу не вылетел и не перезагрузился, это означает, что оперативной памяти хватило обоим приложениям.Объем накопителя — 128 ГБ, стандарт для смартфонов начального уровня среднего класса. Этого хватит на год даже активного пользования камерой, можно забыть о хранилище и не думать о том, как его очистить — какие файлы или приложения удалить.Важно присутствие NFC-датчика. Наличие этого модуля делает iiiF150 R2022 смартфоном для полноценного использования, а не альтернативой основному в экстремальных условиях. Условно на горнолыжный курорт его можно взять как единственный и там оплачивать им покупки, а в свободное время смотреть на нем кино, экран же позволяет.Еще одна фишка смартфона — аккумулятор емкостью 8300 мАч. Это втрое больше, чем у среднестатистического мобильного устройства. По личному опыту, при классической нагрузке (соцсети, музыка, браузер) телефон работает до трех суток без подзарядки, что дает вам больше чувства безопасности.Кроме того, смартфон программно регулирует расход энергии. Режим энергосбережения может включаться автоматически, когда заряд энергии опускается ниже 90%. Добавлена функция Battery Manager, которая выявляет приложения, быстро расходующие заряд, и предлагает ограничить их работу.Если смартфон нужно было описать одной фразой, лучше всего подошла бы: iiiF150 R2022 — устройство, где прочность не стала помехой для технологий. Оно защищено от внешних воздействий на уровне «неубивашек», но производителю этого оказалось мало, поэтому он вывел на новый уровень экран и камеру.Ночное видение — интересный и полезный режим, где камера отображает объекты, которых не видит человеческий глаз, а четкий и плавный экран делает девайс более удобным, да и просто добавляет приятные ощущения от использования iiiF150 R2022.







Прочность и удобство корпуса iiiF150 R2022 удивляет, впрочем, для защищенных устройств это не новинка, а данность. Мы рассматривали преимущества дизайна относительно классических смартфонов, теперь поговорим о сильных сторонах экрана на фоне других «неубивашек», тут он оказывается выше прямых конкурентов.Удивляют сразу три параметра: частота обновления 90 Гц, разрешение 1080 x 2460 пикселей (Full HD+) и защищенное стекло от Corning Gorilla Glass. Это первый в мире защищенный смартфон с увеличенной частотой обновления экрана. С 90 Гц интерфейс будет более плавным и приятным.Разрешение Full HD+ нетипично для «неубивашки» за 15 000 рублей, обычно тут стоят матрицы с разрешением HD, формула такова: возьмите классический смартфон за ту же цену и снизьте разрешение на один уровень, получится оптимальный параметр для защищенного. Тут инженеры не поскупились на качественные комплектующие.И не зря. Четкая и плавная картинка обеспечивает комфортным взаимодействием с контентом, а в экстремальных условиях последнее, что хочется, это испытывать проблемы с восприятием данных на экране телефона. Кроме того, на экране может содержаться множество данных, например, карты.64+20+8+2 МП. Это основной модуль, камера ночного видения, ультраширокоугольный сенсор и вспомогательный объектив.Особенность этой камеры — режим ночного видения. Он позволяет четко отображать объекты в темноте без помощи любого искусственного света. Для его работы на камере размещены два инфракрасных датчика, которые считывают расстояние от камеры до объекта и тем самым помогают оптике определить их.Сложнейшая ситуация: съемка в полной темноте — снимаем кошку. У iiiF150 R2022 получается передать ее силуэт и объекты вокруг. Детализация при этом не важна, задача ночного видения — передавать объекты, которые человек не видел бы невооруженным глазом.Другой сложный сценарий — пейзажная съемка в парке ночью при высоком тумане. Камера ночного видения тоже держит уровень.Показанные нами сценарии вряд ли будут применены обычными пользователями смартфона. Зато по ним виден потенциал камеры. Также стоит отметить, что наличие такой возможности открывает перспективы для дополнительных сценариев применения, таких как, например, поисково-розыскные мероприятия.Помимо ночного видения при нехватке света можно снимать в ночном режиме. Суть та же, что и у других смартфонов — камера снимает на длинной выдержке, в итоге детализация сохраняется даже в затемненных участках фото.