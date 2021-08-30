

Facebook потребует от пользователей указать возраст в своих соцсетях — одноименной и Instagram. Об этом сообщает The Verge.



При открытии приложение несколько раз попросит указать дату рождения. Если этого не сделать, оно перестанет работать.



Помимо этого, без указанной даты рождения соцсети не будут показывать «чувствительный контент». Когда вы наткнетесь на него, пост будет заблюрен, чтобы получить доступ к содержимому, нужно будет указать день, месяц и год рождения.



В будущем пользователей будет проверять алгоритм. Если он обнаружит, что дата рождения недействительна, доступ к соцсетям будет ограничен.



Ранее Facebook рассказывал о плане по созданию Instagram для детей до 13 лет. А пока соцсеть защищает их другими методами . Например, в марте Instagram объявил, что взрослые не могут отправлять сообщения людям младше 18 лет, которые не подписаны на них.





