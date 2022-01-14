Всемирная организация интеллектуальной собственности выпустила патент на смарт часы от корпорации Meta, ранее известная, как Facebook. В документах изображен дизайн двух умных часов.Форм-фактор дисплея, предположительно, имеет круглую и квадратную форму. Экраны являются сменными, их конструкция крепится к часам на магнитах. Устройство снабжено модулями камер с тремя объективами: макрообъектив, широкоугольный объектив и телевик.В комплект Meta будет входить второй дисплей такой же формы, и будет взаимозаменяем с основным. Как показано на изображении, экран может вращаться, как по часовой стрелке, так и против. Это требуется для выбора камеры. Нужный объектив, следует перевести на цифру 12, после чего остальные станут не активными.Не исключена возможность работы смарт часов с системами виртуальной и дополненной реальности. Как именно функция будет реализована, на данный момент неизвестно. Возможно, устройство будет использоваться как метод ввода, совместно со шлемом виртуальной реальности. Умные часы будут иметь датчик сердцебиения, движения, измерения температуры тела. А так же, распознавание активности и инфракрасный датчик.Мета планирует выпустить умные часы уже этим летом в трех цветовых вариантах — черном, белом и золотом. Материал изготовления — нержавеющая сталь.